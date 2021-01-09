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Ученые поведали, почему не стоит есть сладости

9 января 2021, 19:31

Специалисты сообщили, что желание чрезмерного употребления сладкого является эволюционным механизмом, который необходим для выживания.

сладости
Ученые предупредили об опасности сладостей / УНИАН

Употребление сладостей опасно не только ожирением и возникновением болезней, но и ухудшением психического здоровья.

По информации ученых из Колорадо (США), при доминировании сахаросодержащих продуктов в рационе возникает склонность к агрессии и проблемам с психикой. Употребление большого количества фруктозы негативно влияет и на физическое, и на психическое здоровье, пишет CNN.

Использование популярного дешевого подсластителя играет важную роль в развитии агрессии, биполярного расстройства и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Научные сотрудники уверены, фруктоза способна снижать уровень энергии в клетках человеческого организма.

При этом активизируется реакция добычи пропитания. Она появляется при чувстве голода и может стимулировать импульсивность и агрессию, поскольку в древние времена человеку приходилось рисковать жизнью, добывая пищу. Специалисты сообщили, что желание чрезмерного употребления сладкого является эволюционным механизмом, который необходим для выживания. Однако, так как на данный момент человек живет в лёгкой доступности сладких продуктов, данный способ выживания считается не актуальным.

Когда можно есть сладкое - о чем ранее писал Главред:

  • Диетолог раскрыла простой секрет, как и когда можно есть сладкое и не толстеть. По словам медика, чтобы не переесть сладостей, рекомендуется не заменять ими целый прием пищи, а также не есть десерты между приемами пищи.
  • Нутрициолог Анна Никольская пояснила, как отбить тягу к сладкому и чем заменить сладости. Оказалось, что причина тяги к "запрещенной" еде в виде конфет, печенья, тортиков, шоколадок, фастфуда очень простая - человек просто не добирает часть важных нутриентов из своего базового рациона.

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