Ученые поведали, почему не стоит есть сладости

Ученые предупредили об опасности сладостей / УНИАН

Употребление сладостей опасно не только ожирением и возникновением болезней, но и ухудшением психического здоровья.

По информации ученых из Колорадо (США), при доминировании сахаросодержащих продуктов в рационе возникает склонность к агрессии и проблемам с психикой. Употребление большого количества фруктозы негативно влияет и на физическое, и на психическое здоровье, пишет CNN.

Использование популярного дешевого подсластителя играет важную роль в развитии агрессии, биполярного расстройства и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Научные сотрудники уверены, фруктоза способна снижать уровень энергии в клетках человеческого организма.

При этом активизируется реакция добычи пропитания. Она появляется при чувстве голода и может стимулировать импульсивность и агрессию, поскольку в древние времена человеку приходилось рисковать жизнью, добывая пищу. Специалисты сообщили, что желание чрезмерного употребления сладкого является эволюционным механизмом, который необходим для выживания. Однако, так как на данный момент человек живет в лёгкой доступности сладких продуктов, данный способ выживания считается не актуальным.

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