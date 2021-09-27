Ученые рассказали, как уменьшить вред от употребления в пищу красного мяса

Использование натуральных добавок защищает от нитритов, которые могут содержаться в продуктах из красного мяса - ученые / Reuters

Исследователи международного проекта PHYTOME установили, что ряд веществ, которые содержатся в розмарине, зеленом чай и рейнутрии японской, могут заменить канцерогенные нитриты, которые добавляются в обработанные продукты из красного мяса.

Согласно результатам исследований, опубликованным в журнале Molecular Nutrition and Food Research, было установлено, что наиболее оптимальными заменителями нитритов могут стать вещества, которые есть в розмарине, зеленом чае и ресвератрол – экстракт рейнутрии японской Reynoutria japonica, сорного растения, которое происходит с Дальнего Востока и массово распространяется по всему миру.

В ходе исследования ученые работали над добавлением в изделия из колбасы, ветчины, в вареное и вяленое красное мясо натуральных экстрактов разных растений, а также их смеси. Они изучали скопление нитритов в фекалиях участников, которые в хаотичном порядке были разбиты на три группы в зависимости от потребления мяса и мясных продуктов:

Употреблявшие в пищу колбасу, ветчину и красное мясо, обработанные привычным способом

Люди, которые ели мясные продукты, обработанные на основе технологий PHYTOME

Люди, которые ели исключительно белое мясо.

Как выяснили ученые, уровень нитритов во второй группе был существенно меньше, чем в первой и приблизительно таким же, как и в третьей.

"Постоянные опасения по поводу сильно переработанного красного мяса часто сосредоточены на роли нитрита и его связи с раком. Проект PHYTOME решил эту проблему, создав продукты из переработанного красного мяса, которые заменяют добавки растительными альтернативами. Наши результаты показывают, что использование натуральных добавок в обработанном красном мясе снижает образование в организме соединений, связанных с раком", - сказал один из авторов научной статьи Гюнтер Кунле, профессор питания и пищевых наук.

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Также исследователи указывают, что натуральные добавки показали определенную защиту даже в тех случаях, когда в красном мясе фиксировалось содержание нитрита.Читайте такжеКому и почему нельзя увлекаться красным мясом: эксперт предупредила об опасности

"Это говорит о том, что натуральные добавки можно использовать для уменьшения вреда даже в пищевых продуктах, из которых невозможно полностью исключить нитритные консерванты", - уточнил Кунле.

В процессе интерпретации результатов ученые акцентировали внимание на нитритах, которые возникают в организме из-за нитратов в воде. С этой целью исследователи тестировали воду, употреблявшуюся участниками научного эксперимента.

Известно, что целью проекта PHYTOME является создание инновационных мясных продуктов, в которых нитрит пищевой добавки заменяются на натуральные соединения из фруктов и овощей. Такие биологически активные соединения, также известные как фитохимические вещества, могут улучшить здоровье кишечника, а также снизить риск развития колоректального рака.

Ранее диетолог Ирина Бережная заявила, что здоровые человек может в безопасном режиме съедать от 400 до 500 граммов красного мяса. Тем, у кого лишний вес, высокий уровень холестерина и есть сердечно-сосудистые заболевания, от красного мяса следует отказаться.