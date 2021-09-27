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Ученые рассказали, как уменьшить вред от употребления в пищу красного мяса

27 сентября 2021, 20:09
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Самыми удачными заменителями нитритов могут стать вещества, которые содержатся в розмарине или зеленом чае.

мясо, еда, питание
Использование натуральных добавок защищает от нитритов, которые могут содержаться в продуктах из красного мяса - ученые / Reuters

Исследователи международного проекта PHYTOME установили, что ряд веществ, которые содержатся в розмарине, зеленом чай и рейнутрии японской, могут заменить канцерогенные нитриты, которые добавляются в обработанные продукты из красного мяса.

Согласно результатам исследований, опубликованным в журнале Molecular Nutrition and Food Research, было установлено, что наиболее оптимальными заменителями нитритов могут стать вещества, которые есть в розмарине, зеленом чае и ресвератрол – экстракт рейнутрии японской Reynoutria japonica, сорного растения, которое происходит с Дальнего Востока и массово распространяется по всему миру.

В ходе исследования ученые работали над добавлением в изделия из колбасы, ветчины, в вареное и вяленое красное мясо натуральных экстрактов разных растений, а также их смеси. Они изучали скопление нитритов в фекалиях участников, которые в хаотичном порядке были разбиты на три группы в зависимости от потребления мяса и мясных продуктов:

  • Употреблявшие в пищу колбасу, ветчину и красное мясо, обработанные привычным способом
  • Люди, которые ели мясные продукты, обработанные на основе технологий PHYTOME
  • Люди, которые ели исключительно белое мясо.

Как выяснили ученые, уровень нитритов во второй группе был существенно меньше, чем в первой и приблизительно таким же, как и в третьей.

"Постоянные опасения по поводу сильно переработанного красного мяса часто сосредоточены на роли нитрита и его связи с раком. Проект PHYTOME решил эту проблему, создав продукты из переработанного красного мяса, которые заменяют добавки растительными альтернативами. Наши результаты показывают, что использование натуральных добавок в обработанном красном мясе снижает образование в организме соединений, связанных с раком", - сказал один из авторов научной статьи Гюнтер Кунле, профессор питания и пищевых наук.

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Также исследователи указывают, что натуральные добавки показали определенную защиту даже в тех случаях, когда в красном мясе фиксировалось содержание нитрита.Читайте такжеКому и почему нельзя увлекаться красным мясом: эксперт предупредила об опасности

"Это говорит о том, что натуральные добавки можно использовать для уменьшения вреда даже в пищевых продуктах, из которых невозможно полностью исключить нитритные консерванты", - уточнил Кунле.

В процессе интерпретации результатов ученые акцентировали внимание на нитритах, которые возникают в организме из-за нитратов в воде. С этой целью исследователи тестировали воду, употреблявшуюся участниками научного эксперимента.

Известно, что целью проекта PHYTOME является создание инновационных мясных продуктов, в которых нитрит пищевой добавки заменяются на натуральные соединения из фруктов и овощей. Такие биологически активные соединения, также известные как фитохимические вещества, могут улучшить здоровье кишечника, а также снизить риск развития колоректального рака.

Ранее диетолог Ирина Бережная заявила, что здоровые человек может в безопасном режиме съедать от 400 до 500 граммов красного мяса. Тем, у кого лишний вес, высокий уровень холестерина и есть сердечно-сосудистые заболевания, от красного мяса следует отказаться.

viber
мясо красное мясо
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