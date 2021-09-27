Ученые рассказали, как уменьшить вред от употребления в пищу красного мяса

Самыми удачными заменителями нитритов могут стать вещества, которые содержатся в розмарине или зеленом чае.
Исследователи международного проекта PHYTOME установили, что ряд веществ, которые содержатся в розмарине, зеленом чай и рейнутрии японской, могут заменить канцерогенные нитриты, которые добавляются в обработанные продукты из красного мяса.
Согласно результатам исследований, опубликованным в журнале Molecular Nutrition and Food Research, было установлено, что наиболее оптимальными заменителями нитритов могут стать вещества, которые есть в розмарине, зеленом чае и ресвератрол – экстракт рейнутрии японской Reynoutria japonica, сорного растения, которое происходит с Дальнего Востока и массово распространяется по всему миру.
В ходе исследования ученые работали над добавлением в изделия из колбасы, ветчины, в вареное и вяленое красное мясо натуральных экстрактов разных растений, а также их смеси. Они изучали скопление нитритов в фекалиях участников, которые в хаотичном порядке были разбиты на три группы в зависимости от потребления мяса и мясных продуктов:
- Употреблявшие в пищу колбасу, ветчину и красное мясо, обработанные привычным способом
- Люди, которые ели мясные продукты, обработанные на основе технологий PHYTOME
- Люди, которые ели исключительно белое мясо.
Как выяснили ученые, уровень нитритов во второй группе был существенно меньше, чем в первой и приблизительно таким же, как и в третьей.
"Постоянные опасения по поводу сильно переработанного красного мяса часто сосредоточены на роли нитрита и его связи с раком. Проект PHYTOME решил эту проблему, создав продукты из переработанного красного мяса, которые заменяют добавки растительными альтернативами. Наши результаты показывают, что использование натуральных добавок в обработанном красном мясе снижает образование в организме соединений, связанных с раком", - сказал один из авторов научной статьи Гюнтер Кунле, профессор питания и пищевых наук.
Также исследователи указывают, что натуральные добавки показали определенную защиту даже в тех случаях, когда в красном мясе фиксировалось содержание нитрита.Читайте такжеКому и почему нельзя увлекаться красным мясом: эксперт предупредила об опасности
"Это говорит о том, что натуральные добавки можно использовать для уменьшения вреда даже в пищевых продуктах, из которых невозможно полностью исключить нитритные консерванты", - уточнил Кунле.
В процессе интерпретации результатов ученые акцентировали внимание на нитритах, которые возникают в организме из-за нитратов в воде. С этой целью исследователи тестировали воду, употреблявшуюся участниками научного эксперимента.
Известно, что целью проекта PHYTOME является создание инновационных мясных продуктов, в которых нитрит пищевой добавки заменяются на натуральные соединения из фруктов и овощей. Такие биологически активные соединения, также известные как фитохимические вещества, могут улучшить здоровье кишечника, а также снизить риск развития колоректального рака.
Ранее диетолог Ирина Бережная заявила, что здоровые человек может в безопасном режиме съедать от 400 до 500 граммов красного мяса. Тем, у кого лишний вес, высокий уровень холестерина и есть сердечно-сосудистые заболевания, от красного мяса следует отказаться.