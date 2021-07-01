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Ученые рассказали, какая простейшая привычка сделает вас счастливее

1 июля 2021, 23:20

Другие исследования связывают высокую уверенность с хорошей осанкой.

Счастье
Новое исследование было проведено в университете Германии / Pikabu

Ваши родители или учителя когда-нибудь говорили вам "сесть прямо" или "перестать сутулиться"? Кажется, они могли быть правы.

Ученые доказали, что хорошая осанка улучшает настроение, повышает концентрацию внимания и может снизить кровяное давление.

Результаты получены в ходе исследования 82 учеников в возрасте 20 лет, которым было предложено пройти серию тестов, сидя в разных положениях. Им не сказали, что исследователи наблюдали за их позой, но вместо этого подумали, что они оценивали их концентрацию, пишет The Daily Mail.

Исследователям удалось заставить учеников сидеть прямо или сутулиться, изменяя высоту их стола и стула.

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Те, кто сидели прямо, оценили свое общее настроение в среднем на 3,77 балла из пяти по сравнению с 3,43 балла у сутулых. И участники с хорошей осанкой прошли больше испытаний, чем те, кто сутулился.

Это следует за предыдущим исследованием, которое показало, что люди, которые сидят прямо, когда получают положительные отзывы, испытывают больше гордости, чем те, кто получает новости сутулыми. Другие исследования связывают высокую уверенность с хорошей осанкой.

Новое исследование было проведено в университете Фридриха-Александра в Германии и опубликовано в журнале Acta Psychologica.

Одна из его авторов, Сара Авад, сказала: "Сидение прямо связано с более низким кровяным давлением, более медленным пульсом и более низкой температурой. Угрюмые позы могут сигнализировать кому-то, что они находятся в потенциально опасной ситуации и им необходимо принять защитную позу, и, следовательно, они испытывают негативное настроение. С другой стороны, сидение прямо говорит человеку, что он находится в безопасной ситуации ".

Она добавила, что идея "обратной связи с телом" восходит к 19 веку, "когда было высказано предположение, что наши чувства коренятся в наших физических действиях - мы улыбаемся не потому, что мы счастливы, но мы счастливы, потому что улыбаемся".

В прошлом году Элизабет Бродбент из Оклендского университета в Новой Зеландии пришла к аналогичным выводам. Она сказала: "Когда люди ходят с опущенной головой, смотрят вниз и держат руки неподвижными, это может негативно повлиять на то, как вы себя чувствуете. Напротив, ходьба с уровнем головы, взгляд прямо перед собой и размахивание руками имеют более положительный эффект для настроения".

здоровье
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