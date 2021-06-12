УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые рассказали, какие жгучие специи помогут сжечь висцеральный жир

12 июня 2021, 03:02

Интересное исследование - оказывается, употребление некоторого количества двух видов специй дадут возможность человеку сжигать висцеральный жир.

Жир
Какие жгучие специи помогут сжечь висцеральный жир/ Anna Efthymiou / flickr.com

Ученые из США и Канады предложили вариант избавления от висцерального жира посредством жгучих специй — имбиря или острого перца чили. Об этом сообщает портал Express.

Попытки избавиться от висцерального жира — белого жира брюшной полости, который накапливается вокруг органов, чаще всего сводятся к диете и отказу от определенных видов пищи. Но ученые и эксперты в области здравоохранения советуют просто добавить в рацион больше имбиря и перца, чтобы ускорить сжигание жира.

Имбирь известен противовоспалительными свойствами, а в борьбе с ожирением он уменьшает окислительный процесс и чувство голода. Также имбирь ускоряет пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови, что тоже необходимо для потери жира на животе.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США, было проанализировано влияние потребления имбиря на потерю веса у людей с избыточным весом и ожирением. Оказалось, что потребление имбиря снижает массу тела, корректирует соотношение талии и бедер, уменьшает уровень глюкозы в крови натощак. Кроме того, имбирь влияет на термогенез, из-за которого жир автоматически сжигается, а не накапливается.

Исследователи из Университета Лаваля в Канаде говорят, что вещество капсаицин, содержащееся в чили, тоже повышает способность организма сжигать жир и обуздывать аппетит. Оно придает перцу чили и специям на его основе (кайенский перец и паприка) характерную остроту, а также стимулирует естественный процесс, при котором часть пищи немедленно превращается в тепло.

Читайте такжеУченые рассказали, от каких болезней женщин защищает жир

Напомним, ранее британские и американские ученые утверждали - употребление поливитаминов, омега-3, пробиотиков и добавок с витамином D снижают риск заражения организма коронавирусной инфекцией среди женщин.

Финские ученые рассказали, популярная биологически активная добавка к пище ‒ аминокислота L-цистеин ‒ облегчает симптомы похмелья (в первую очередь ‒ тошноту и головную боль).

здоровье жир
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые рассказали, какие жгучие специи помогут сжечь висцеральный жир». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Что нельзя есть на завтрак, чтоб не пустить весь день псу под хвостЧто нельзя есть на завтрак, чтоб не пустить весь день псу под хвост Инфаркт: это упражнение может усилить рискиИнфаркт: это упражнение может усилить риски Гороскоп на 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказаниеГороскоп на 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказание Гороскоп на 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магияГороскоп на 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магия Врач перечислил самые опасные продукты на прилавках УкраиныВрач перечислил самые опасные продукты на прилавках Украины

Последние новости

03:50

Эксперт объяснил, был ли смысл в "охоте на Басту" в Киеве

03:02

Ученые рассказали, какие жгучие специи помогут сжечь висцеральный жир Видео

02:16

Если Голос исчезнет, офису Зеленского придется создавать искусственно "Голос-2" - эксперт

01:37

Девушка солиста Maneskin в одном белье нежно засветила свой утренний образ

00:51

Зачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредят Видео

Реклама
00:05

Поехал сразу после школы на заработки: в Чехии нашли мертвым в реке 19-летнего украинца Видео

00:04

Гороскоп на сегодня 12 июня 2021 всех знаков Зодиака: взлет в карьере, приключения и обманы Видео

11 июня, пятница
23:45

Можно или нужно ли есть бананы на завтрак: врачи дали ответ Видео

23:36

Врач рассказала, какую черешню опасно покупать Видео

22:56

Плаванье или бег: в чем сила тренировки Видео

22:45

Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине - Зеленский Видео

22:41

В Житомирской области нашли мертвым младенца: его мать скрыла беременность от семьи Видео

22:29

Оккупанты Крыма усомнились в качестве питьевой воды с Азовского моря Видео

21:52

Кулеба раскрыл детали встречи Байдена и Зеленского Видео

21:50

В Запорожской области пьяный мужчина напился бензина и закурил

21:19

От жары до заморозков: климатолог предупредила об опасной погоде Видео

21:18

Легкий маникюр на лето 2021, который завораживает с первого взгляда Фото Видео

21:00

Навальный, убийства и война: "новая форма" сборной РФ с "грехами" Путина Фото Видео

20:55

Пять удивительных преимуществ от прогулки: некоторые удивят Видео

20:53

Журнал Time разместил на своей обложке отражение Путина в очках Байдена Видео

Реклама
20:24

Убивает рак и холестерин: этот мощный растительный белок снижает еще и риск сердечного приступа Видео

20:20

Смартфоны и наушники OnePlus официально появятся в Украине

20:15

В Украине резко изменились цены на клубнику: какая стоимость ягоды в регионах

20:00

Как вернуть здоровый сон после COVID-19 - ответ ученых Видео

19:56

Украине легче получить от РФ возмещение убытков, чем репарации мнение

19:42

Украина достигла победного компромисса с УЕФА по форме сборной на Евро Видео

19:37

В ЕС бьют тревогу и призывают некоторых граждан отказаться от AstraZeneca

19:34

О каких проблемах со здоровьем "сигналят" белые пятна на ногтях Видео

19:29

Мечтал стать боксером: всплыли подробности убийства 8-летнего мальчика в Покрове Видео

19:27

Кейт Миддлтон впервые публично прокомментировала рождение дочери принца Гарри

19:15

Сорвала злость: в Одесской области мачеха отвезла 4-летнего сына мужа далеко-далеко и бросила Видео

19:05

Bethesda приглашает всех желающих бесплатно поиграть в Fallout 76 Видео

19:04

В Киеве с балкона оборвалась дедушкина "тепличка" с рассадой

18:41

Как привлечь семейное счастье и что нельзя делать дома Видео

18:30

Сайт IMDB поймали на подтасовке оценок для скандального сериала Анна Болейн

18:28

Милое видео: в Киеве мужчина нежно гладил ворону, словно котика Видео

18:28

Украина и Грузия – на повестке дня: в НАТО объявили о планах на саммит в Брюсселе

18:17

Нужно много всего установить: Apple назвала лучшие приложения и игры 2021

18:15

Троица 2021: какого числа, какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать Видео

18:09

Все могло закончиться взрывом: под Винницей подростки украли трубу для подачи кислорода к ИВЛ Видео

Реклама
18:03

Когда и как правильно собирать огурцы: советы бывалых дачников Видео

17:50

Шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" продлили на 2 сезон

17:33

Наехал на утят и не реагировал на сигналы: в Киеве водитель насмерть переехал двоих птенцов Видео

17:22

"Пусть вата пылает!": во Львове пообещали наливать 100 бокалов пива за каждый гол в ворота России Видео

16:59

Тела разбросаны по всему зданию: появились шокирующие кадры из морга в Харькове (фото 18+) Фото Видео

16:57

CD Projekt Red и Netflix тизерят совместный анонс по "Ведьмаку"

16:51

Пять вкусных способов употреблять авокадо: и это не гуакамоле Видео

16:37

"Вопросы – к УЕФА": в сборной Украины объявили о решении по форме с Крымом и "Слава Украине" Видео

16:07

Бутерброды на праздничный стол: вкусные идеи и рецепты с фото Видео

16:01

Стоимость всей линейки iPhone 13 раскрыли за несколько месяцев до анонса

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять