Ученые рассказали, какие жгучие специи помогут сжечь висцеральный жир

Какие жгучие специи помогут сжечь висцеральный жир/ Anna Efthymiou / flickr.com

Ученые из США и Канады предложили вариант избавления от висцерального жира посредством жгучих специй — имбиря или острого перца чили. Об этом сообщает портал Express.

Попытки избавиться от висцерального жира — белого жира брюшной полости, который накапливается вокруг органов, чаще всего сводятся к диете и отказу от определенных видов пищи. Но ученые и эксперты в области здравоохранения советуют просто добавить в рацион больше имбиря и перца, чтобы ускорить сжигание жира.

Имбирь известен противовоспалительными свойствами, а в борьбе с ожирением он уменьшает окислительный процесс и чувство голода. Также имбирь ускоряет пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови, что тоже необходимо для потери жира на животе.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США, было проанализировано влияние потребления имбиря на потерю веса у людей с избыточным весом и ожирением. Оказалось, что потребление имбиря снижает массу тела, корректирует соотношение талии и бедер, уменьшает уровень глюкозы в крови натощак. Кроме того, имбирь влияет на термогенез, из-за которого жир автоматически сжигается, а не накапливается.

Исследователи из Университета Лаваля в Канаде говорят, что вещество капсаицин, содержащееся в чили, тоже повышает способность организма сжигать жир и обуздывать аппетит. Оно придает перцу чили и специям на его основе (кайенский перец и паприка) характерную остроту, а также стимулирует естественный процесс, при котором часть пищи немедленно превращается в тепло.

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