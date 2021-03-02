Ученые рассказали, когда правильно и нужно ужинать

Когда дело доходит до вопроса об идеальном времени для ужина, ответ может зависеть от ваших личных целей, / 1zoom.ru

Питание для оптимального здоровья зависит не только от того, что вы едите, но и от того, когда вы едите.

Таким образом, вам может быть интересно, когда лучше всего поужинать, особенно если вы пытаетесь похудеть или у вас есть какие-либо другие проблемы со здоровьем.

В этой статье выясняется, есть ли идеальное время для ужина.

Когда лучше поужинать?

Исследования, такие как небольшое исследование 2016 года, показывают, что у многих взрослых непостоянный режим питания.

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Когда дело доходит до вопроса об идеальном времени для ужина, ответ может зависеть от ваших личных целей, связанных со здоровьем, или состояния здоровья.

Для похудения

Один из наиболее распространенных подходов к снижению веса - уменьшить общее количество потребляемых калорий. В связи с этим время приема пищи может иметь важное значение для достижения ваших целей.

Некоторые исследования показывают, что вы должны съесть последний прием пищи до того, как ваше тело начнет выделять мелатонин и готовиться ко сну.

Ваш мозг начинает выделять мелатонин ночью в ответ на нормальные светлые и темные часы дня. Это ваш циркадный ритм, который тесно связан с вашим метаболизмом.

Одно исследование 2017 года показало, что прием пищи поздно вечером, когда ваш мозг начал готовиться ко сну, связан с увеличением жировых отложений. Это не зависело от таких факторов, как количество или тип съеденной пищи или уровень активности.

Другие исследования согласны с этим и заключают, что прием пищи позже может нарушить естественный циркадный ритм вашего тела. Это, в свою очередь, может увеличить риск увеличения веса и связанных с этим проблем со здоровьем. Это часто наблюдается у посменных рабочих, которым приходится есть в нетрадиционное время.

Более того, исследования показали, что прием пищи ближе к вечеру связан с увеличением общего суточного потребления калорий.

В одном более старом исследовании 2013 года женщины с избыточным весом и ожирением придерживались диеты, предназначенной для похудания, в течение 3 месяцев.

Исследование показало, что, хотя в целом у всех было одинаковое ежедневное потребление калорий, женщины, которые ели больше всего калорий за завтраком, потеряли в 2,5 раза больше веса, чем те, кто ел больше всего за ужином.

При этом, если вы проголодались между ужином и сном, выбор здоровых закусок все же может способствовать достижению ваших целей по снижению веса.

Для похудения лучше всего подавать ужин до захода солнца, чтобы не нарушить ваш циркадный ритм. Но имейте в виду, что полезные закуски все еще могут иметь место, если вы позже проголодаетесь.

При кислотном рефлюксе

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - это состояние пищеварения, при котором желудочная кислота течет обратно в пищевод, вызывая ощущение жжения.

Чаще всего это вызвано слабым нижним пищеводным сфинктером и может усугубляться стрессом, определенными продуктами питания, составом и временем приема пищи, а также другими факторами в зависимости от человека.

Одно более раннее исследование, проведенное в 2005 году, показало, что люди с ГЭРБ должны есть последний прием пищи в день не менее чем за 3 часа до того, как лечь спать.

Это позволяет вашему организму полностью переварить последний прием пищи, снижая риск кислотного рефлюкса в ночное время.

Например, если у вас ГЭРБ и вы обычно ложитесь спать около 22:00, неплохо закончить ужин к 19:00.

В целом

Независимо от ваших целей в отношении здоровья, нужно помнить о нескольких моментах, касающихся времени приема пищи.

В конце концов, контроль веса в первую очередь зависит от общего количества потребленных вами калорий. Употребление большего количества калорий, чем вам нужно, в конечном итоге приведет к нежелательному увеличению веса.

Более того, многие опросы и исследования показали, что переедание поздно вечером связано с более высокой вероятностью выбора нездоровой пищи.

Многие ночные закуски подвергаются высокой переработке и содержат большое количество добавленного сахара или жира, что делает их калорийными и бедными питательными веществами.

Кроме того, закуски перед сном часто едят перед экраном телевизора или компьютера, что может привести к бессмысленному приему пищи. Это когда вы можете в конечном итоге потреблять больше калорий, чем хотите, просто потому, что отвлекаетесь.

Регулярное переедание в ночное время менее здоровой пищи может привести к нежелательному увеличению веса и другим проблемам со здоровьем, таким как нарушение сна или несварение желудка.

Если это вызывает беспокойство, вы можете попробовать установить время окончания последнего приема пищи в день, убедившись, что до этого времени вы удовлетворяете все свои потребности в калориях и питательных веществах.

Сделайте так, чтобы обеденное время работало на вас

Обычному здоровому человеку кажется, что лучше не попадать в хаос.

Немного регулярно съедайте свой самый большой прием пищи за день прямо перед тем, как лечь спать.

Вообще говоря, обучение тому, как практиковать осознанность во время еды, является наиболее полезной стратегией при определении лучшего времени для обеда или любого приема пищи.

Это включает:

знать, как определить, когда ты действительно голодны

съесть подходящую порцию

возможность перестать есть, когда вы достаточно сыты

Это всегда хорошие советы, о которых следует помнить, когда дело касается расписания приема пищи.

Исследования показывают, что даже если вам иногда приходится поздно ужинать, преимущества подпитки для ума и тела перевешивают потенциальные недостатки пропуска последнего приема пищи в день.

Имейте в виду, что выбор питательных продуктов по-прежнему имеет решающее значение для оптимального здоровья, включая управление перечисленными выше состояниями, в дополнение к рассмотрению времени ужина.