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Ученые рассказали, полезен ли вареный и печеный картофель для здоровья

23 июня 2021, 00:54

Довольное интересное исследование - поможет ли постоянное / регулярное употребление картофеля (вареного ли, печеного ли) человеческому организму или нет.

картофель
Ученые рассказали, полезен ли вареный и печеный картофель для здоровья / УНИАН

Употребление вареного или печеного картофеля снижает артериальное давление и помогает предотвратить гипертоническую болезнь. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые были опубликованы в журнале Nutrients.

Основной источник калия в рационе жителей западных стран — картофель. Исследователи из Университета Пардью изучили влияние добавок калия на кровяное давление и другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В клинических испытаниях приняли участие 30 мужчин и женщин с диагностированной гипертонией или предгипертензией. Результаты показали, что употребление печеного или вареного картофеля приводит к снижению систолического артериального давления по сравнению с контрольной группой, питавшейся типичной американской диетой, но без включения картофеля.

Авторы также установили, что, вопреки распространенному мнению о вреде самого калорийного варианта приготовления картошки, картофеля фри, для сердечно-сосудистой системы, ежедневная порция этого продукта, содержащая 330 калории, не оказывает отрицательного воздействия на кровеносные сосуды.

Благоприятное действие картофеля основано на том, что он снижает задержку натрия в организме, и в этом плане, как выяснили ученые, он работает даже лучше, чем пищевые добавки с калием.

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Напомним, ранее российский эндокринолог и диетолог Альбина Комиссарова поделилась, что картофель желательно есть до определенного времени – за три часа до сна, и при этом важно сбалансировано питаться.

Врач сообщила, что если съесть картофель в 14:00 или немного позже, то корнеплод не пойдет в жир.

здоровье картофель
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