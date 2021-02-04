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Ученые указали на удивительное свойство послеобеденного сна

4 февраля 2021, 23:55

Один эксперт сказал, что лучше всего спать от 10 до 30 минут с 13 до 15 часов.

бессонница
Один эксперт сказал, что лучше всего спать от 10 до 30 минут с 13 до 15 часов. / Фото pixabay.com

Эксперты говорят, что более короткий дневной сон может избавить мозг от беспорядочных мыслей.

Исследователи говорят, что люди старше 60 лет, которые спали после обеда, лучше справлялись с когнитивными тестами, чем люди, которые не спали.

Эксперты говорят, что послеобеденный сон приносит пользу людям любого возраста, так как дает отдых мозгу и очищает наш беспорядок повседневных мыслей.

Один эксперт сказал, что лучше всего спать от 10 до 30 минут с 13 до 15 часов.

Другой эксперт предупредил, что более длительный сон может быть признаком того, что человек не высыпается в ночное время. Послеобеденный сон имеет плохую репутацию.

Некоторые считают сиесту признаком лени, упадка сил или даже болезни.

Но новое исследование показывает, что послеполуденный сон может сделать вас умнее, если вам больше 60 лет.

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По словам исследователей, пожилые люди, которые взяли дневной сон, показали более высокие результаты в когнитивном тесте, чем те, кто не спал.

В исследовании, опубликованном в журнале General Psychiatry, изучалось как физическое, так и когнитивное здоровье 2214 человек старше 60 лет, проживающих в крупных городах Китая.

Из них 1534 человека спали обычный дневной сон, а 680 - нет.

Наблюдательное исследование показало, что нападающие получили "значительно более высокие баллы" по Краткому экзамену на психическое состояние (MMSE), стандартизированному скрининговому тесту на деменцию, который включает в себя оценку зрительно-пространственных навыков, объема внимания, решения проблем, рабочей памяти, понимания местоположения и беглости речи.

Согласно исследованию, проведенному доктором Лин Сунь из Центра болезни Альцгеймера и связанных с ним заболеваний Шанхайского центра психического здоровья и Шанхайского университета Цзяо Тонг, исследуемые особенно хорошо проявили себя в последних трех категориях.

"Сон во многом зависит от вашей способности учиться", - сказала Healthline Давина Рамкиссун, директор по благополучию Zevo Health. "Дремота помогает вашему мозгу оправиться от выгорания или перегрузки информацией. Во время сна ваш мозг удаляет ненужную информацию из областей временного хранения вашего мозга, чтобы подготовить ее к усвоению новой информации .

Послеобеденный сон определялся как сон не менее 5 минут подряд, но не более 2 часов в любое время после обеда.

У участников спросили, как часто они спят в течение обычной недели. Ответы варьировались от одного раза в неделю до ежедневного.

Одним из недостатков исследования было то, что исследователи не спрашивали участников, как долго они спали или в какое конкретное время дня.

"Идеальный здоровый сон должен быть днем ​​между 13:00 и 15:00 и длиться от 10 до 30 минут ", - сказала Healthline Кэтрин Холл, тренер по сну в программе управляемой терапии сна.

"Если вы можете вздремнуть во второй половине дня, это принесет вам большую пользу. Данные свидетельствуют о том, что дневной сон отлично подходит для улучшения настроения, энергии и продуктивности, уменьшая беспокойство, а также физическое и умственное напряжение".

Короткий послеобеденный сон может дать вам ощущение бодрости и готовности провести остаток дня без ощущения "инерции сна" - растерянности, дезориентации и вялости, которые вы можете почувствовать после пробуждения, добавила она.

"Если вы можете вздремнуть немного дольше, скажем, 60 минут, данные свидетельствуют о том, что такой сон действительно может помочь вам в обучении", - сказал Холл.

"Как и во время этого более длительного сна, ваш мозг начнет передавать воспоминания из вашего временного хранилища - гиппокампа - в их постоянный дом, кору головного мозга".

Не все дремоты полезныСогласно опросу, проведенному в 2009 году исследовательским центром Pew Research Center, более 1 из 3 американцев спят каждый день.

Доктор Абхинав Сингх, специалист по медицине сна и член медицинской комиссии SleepFoundation.org, сказала, что, хотя другие исследования показали, что дневной сон улучшает умственную ловкость, остается неясным, что дневной сон может предотвратить снижение когнитивных функций с возрастом.

"Любой человек может получить пользу от короткого сна в середине дня, особенно если он совпадает с его естественным циркадным ритмом", - сказал Сингх. "Было показано, что короткий (менее 30 минут или около того) дневной сон повышает бдительность, улучшает когнитивные способности и улучшает настроение на весь оставшийся день".

Однако более длительный сон может быть проблематичным, сказал он.

"Два часа говорят о том, что может быть скрыто еще больше патологий, что приводит к необходимости более частого сна", - пояснил Сингх.

"Если вы часто спите (дольше 1 часа), то это может быть сигналом о том, что количество или качество вашего ночного сна недостаточны. Многие нарушения сна могут скрываться и истощать количество и / или качество сна… Плохие привычки сна также могут иметь значение. Это часто наблюдается в эпоху экранов (и) яркого света и долгих часов работы", - добавил он.

У пожилых людей заболевания и / или лекарства, используемые для их лечения, также могут влиять на качество и количество сна", - сказал Сингх. "Некоторые лекарства от артериального давления, лекарства от артрита, миорелаксанты, некоторые лекарства для психического здоровья могут негативно повлиять на качество сна.

По словам Сингха, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, является ли потребность в большем количестве сна среди пожилых людей, в том числе в большем количестве дневного сна, признаком того, что организм пытается компенсировать усиление воспаления, связанного с когнитивным снижением и деменцией.

здоровье
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