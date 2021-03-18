Ученые узнали, какие мужчины вредны для здоровья женщины

Исследование проводилось в Испании, но может коррелировать с украинскими реалиями / Reuters

Здоровье женщин в возрасте 65 лет и старше связано, помимо их собственных социально-экономических характеристик, со здоровьем их партнеров..

По информации EureкAlert, это один из основных выводов исследования под руководством Хорди Гума, исследователя из отдела политических и социальных наук, проведенного совместно с Йеруном Спайкером, исследователем в Центре демографических исследований Автономного университета Барселоны.

В исследовании, опубликованном в Gaceta Sanitaria, анализируются различия в состоянии здоровья среди испанского населения в возрасте от 65 до 81 года, живущего в парах.

По словам Жорди Гума, члена Исследовательской группы социодемографии, эта ситуация усугубляется несколькими причинами: "Тот факт, что они часто ухаживают за своим супругом (мужем), оказывает двойное влияние на здоровье женщин как результат гендерного неравенства: потому что они экономически зависят от своих партнеров, и из-за того, что им приходится брать на себя большую ежедневную ношу в качестве лиц, обеспечивающих уход", - объясняет он.

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В исследовании анализируются различия в состоянии здоровья между испанским населением в возрасте от 65 до 81 года, живущим в парах, с учетом социально-экономических характеристик обоих участников по отдельности и вместе.

Это новаторский подход в отношении проведенных на сегодняшний день исследований, которые до сих пор были сосредоточены на индивидуальном анализе.

Общая цель исследования заключалась в том, чтобы определить, помимо уровня образования человека, стандартным показателем в этом типе исследования, являются характеристики его партнера (уровень образования и состояние здоровья) и домохозяйства в целом (экономические возможности). разница в возрасте между супругами) влияет на здоровье людей в возрасте 65 лет и старше, живущих с партнером.

Состояние здоровья другого члена пары - решающий фактор.

Исследование показывает, что жизнь с партнером, который не имеет хорошего здоровья, почти вдвое увеличивает вероятность оказаться в такой же ситуации, и что здоровье женщин значительно лучше, если их уровень образования выше, чем у их партнера, и этот результат менее значим в случае мужчин.

"Согласно нашим результатам, проживание со старшим мужем, у которого хрупкое здоровье, вредит здоровью женщины. Состояние здоровья другого члена пары - это переменная, оказывающая наибольшее влияние на здоровье населения", - утверждают авторы.

В этом смысле исследование обнаруживает четкую гендерную составляющую: "Согласно нашим результатам, проживание со старшим мужем, у которого хрупкое здоровье, отрицательно сказывается на здоровье женщины. И наоборот, дополнительная нагрузка на мужей меньше, когда здоровье их жены плохое, потому что мужчины, как правило, делят это бремя с другими членами семьи, в основном женщинами, особенно с дочерьми или невестками", - отмечают они.

Более того, исследование демонстрирует существование эффекта ассортативного спаривания, поскольку два человека с похожим поведением с большей вероятностью будут соответствовать друг другу, независимо от социально-экономического статуса. Это избирательное совокупление (сходство с партнером) в более молодом возрасте может иметь кумулятивный эффект на здоровье в течение многих лет в результате поведенческих факторов, таких как курение, диета, употребление алкоголя и т. д.

Исследование было сосредоточено на анализе примера Испании на основе выборки из почти 1800 человек. В Испании расширение образования и массовый выход женщин на рынок труда начались позже, чем в других странах Западной Европы.

Скорее всего, данное исследование подходит и для Украины.