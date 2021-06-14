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Ученые узнали, какие тренировки могут полностью лишить человека подвижности

14 июня 2021, 12:00

Это влияет на способность людей двигаться, говорить и даже дышать.

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Кто получает это и почему - это сложная, плохо изученная смесь генетического риска / Pixabay

Ученые утверждают, что регулярные и интенсивные упражнения повышают риск заболевания двигательных нейронов у людей, которые генетически уязвимы.

Команда из Университета Шеффилда сказала, что никто не должен прекращать тренировки в результате их исследования. Но они надеются, что полученные данные помогут найти способы выявления людей, которые могут подвергаться повышенному риску, и дать индивидуальные советы, сообщает Би-Би-Си.

В целом заболевание двигательных нейронов разовьется примерно у одного из 300 человек.

Это влияет на способность людей двигаться, говорить и даже дышать, поскольку двигательные нейроны, передающие сообщения от мозга к мышцам, выходят из строя. Это может резко сократить жизнь людей.

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Кто получает это и почему - это сложная, плохо изученная смесь генетического риска, с которым вы родились, и других факторов окружающей среды, которые накапливаются на протяжении всей жизни.

Связь между физическими упражнениями и болезнью существует уже давно, но была ли это настоящая "причина" или просто "совпадение", является источником ожесточенных споров.

Исследования итальянских футболистов показали, что показатели в шесть раз выше, чем обычно. Спортсмены, включая Роба Берроу (лига регби), Стивена Дарби (футбол) и Додди Вейра (союз регби), открыто говорили о болезни.

"Мы окончательно заявили, что упражнения являются фактором риска развития двигательных нейронов", - сказал доктор Джонатан Купер-Нок, один из исследователей. Число известных спортсменов, заболевших БДН, не случайно".

Исследователи проанализировали данные британского проекта Биобанка, в котором подробно представлены генетические образцы полумиллиона человек.

Они использовали метод, называемый менделевской рандомизацией, чтобы превратить эти данные в эксперимент, и показали, что люди, чья ДНК заставляет их с большей вероятностью заниматься напряженной деятельностью, с большей вероятностью заболеют БДН.

Исследование, опубликованное в журнале EBioMedicine, также показало:

многие из генов, которые, как известно, повышают риск заболевания двигательных нейронов, изменяют свое поведение в ответ на упражнениялюди с наиболее распространенной мутацией, связанной с БДН, заболевают в более раннем возрасте, если они усиленно тренируютсяНапряженный и регулярный был определен как более 15-30 минут более 2-3 дней в неделю. Но очевидно, что у большинства людей, которые так много тренируются, болезнь двигательных нейронов не развивается.

Купер-Нок сказал: "Мы не знаем, кто подвергается риску, и мы не будем заходить так далеко, чтобы посоветовать, кому следует и не следует заниматься физическими упражнениями. Если все перестанут заниматься спортом, это принесет больше вреда, чем пользы".

Есть надежда, что эта работа в конечном итоге приведет к выработке индивидуальных рекомендаций, аналогичных проверке футболистов на проблемы с сердцем.

Профессор Дам Памела Шоу, директор Института неврологии в Шеффилде, сказала: "Это исследование в некоторой степени помогает раскрыть связь между высоким уровнем физической активности и развитием БДН в определенных группах генетического риска".

Считается, что низкий уровень кислорода в организме во время физических упражнений может привести к процессу, называемому окислительным стрессом, в двигательных нейронах - одних из самых больших и наиболее требовательных к кислороду клеток в организме.

Это может привести к повреждению и, в конечном итоге, к гибели клеток у людей с такой генетической уязвимостью.

Доктор Брайан Дики из Ассоциации болезней двигательных нейронов сказал, что необходимы дополнительные исследования в этом направлении.

Он сказал, что генетические и экологические компоненты БДН часто изучаются изолированно, тогда как "сила этого исследования заключается в объединении этих кусочков головоломки".

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