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Ученые выяснили, чем полезно сало для тела

6 января 2021, 00:55
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Отличная новость - сало, оказывается, признали практически официально полезным для Украины.

Сало
Ученые выяснили, чем полезно сало для тела / УНИАН

Миллионы украинцев уверены ‒ мало какой продукт полезнее для организма, чем сало.

Но, как сообщают ученые из Мюнхенского университета, помимо полезности, сало все-таки несет определенную опасность для тела. В ходе исследования выяснилось, что оно содержит арахидоновую кислоту, которая входит в состав жизненно необходимого витамина F.

Кроме того, такая кислота входит в состав клеточных мембран и стимулирует сердечную мышцу. Кислоты, которые содержатся в сале, обладают желчегонным действием и способствуют образованию в печени "хорошего" холестерина и расщеплению "плохого".

В сале также содержится мононенасыщенная олеиновая кислота, которая защищает печень и почки от продуктов окисления. К тому же она препятствует развитию атеросклероза. Набор полезных свойств сала позволил немецким ученым отнести этот продукт к благотворным животным жирам.

Полезность этого продукта, однако, не означает, что его надо есть постоянно килограммами. Поскольку в сале много соли и калорий. В ста граммах сала от 680 до 780 килокалорий (зависит от породы свиней). Поэтому ученые советуют за один раз есть не более тридцати грамм.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В Минздраве Украины заявили о вреде сала и других жиров для организма, призвав отказаться от этого продукта в пользу авокадо и красной рыбы.
  • Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.
  • Ранее ученые рассказали, какой сок, употребленный в умеренных количествах, может стать лекарством для увеличения продолжительности жизни.
сало здоровье печень
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