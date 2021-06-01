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Ученые выяснили, как влияют на здоровье вечерние тренировки

1 июня 2021, 06:02
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Есть ответ на вопрос - как именно повлияют на человеческий организм спортивные тренировки, если их регулярно осуществлять в темное время суток.

Фитнесс
Ученые выяснили, как влияют на здоровье вечерние тренировки / Jose Antonio Anka / flickr.com/

Посещение тренажерного зала поздним вечером ускоряет метаболизм и снижает уровень сахара в крови ночью. К такому выводу пришли эксперты под руководством ученых из Австралийского католического университета, сообщает портал Diabetologia.

Они изучили метаболизм 24 мужчин с лишним весом и риском развития диабета второго типа, которым предлагалась диета с высоким содержанием жиров. Утренние и вечерние тренировки улучшали состояние кардиореспираторной системы, а занятия поздним вечером снижали уровень глюкозы в течение ночи.

Испытуемые были поделены на группы, в зависимости от того, занимались они спортом утром, вечером или вообще не занимались. Вне зависимости от времени суток, тренировки улучшали состояние кардиореспираторной системы, а у тех, кто занимался поздним вечером, заметно снижался уровень глюкозы в ночное время.

По словам ведущего исследователя Трине Мохолдт, результаты исследования имеют особое значение для диабетиков, у которых возникают проблемы с регуляцией глюкозы.

"Мы обнаружили, что упражнения утром или вечером вызывали улучшения в кардиореспираторной системе, но ночной уровень сахара в крови улучшался только в вечерней группе упражняющихся", - сказала она.

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Напомним, ранее сообщалось:

Медики-исследователи из Университета штата Джорджия заявили - бег и упражнения с гантелями имеют большое значение для того, чтобы поддерживать тело в хорошей форме.

Однако, такие виды нагрузок еще и очень эффективны для того, чтобы сохранять полностью физическое и ментальное здоровье.

здоровье физические упражнения
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