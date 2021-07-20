Ученые выяснили, когда лучше заниматься спортом - утром или вечером

Спорт по вечерам может быть более эффективными для метаболизма, если сравнивать с утренними занятиями / Фото pixabay.com

Все ткани организма человека содержат молекулярные часы, которые координируют множество биологических процессов. В частности, они позволяют синхронизировать уровень освещенности и сна, а также, предположительно, настраиваются на режим питания, то есть время трапезы и ее содержимое влияют на здоровье и метаболизм. Таким образом, занятия спортом в то или иное время суток также могут быть более или менее эффективными.

Хотя выводы относительно того, когда полезнее всего тренироваться, являются неокончательными, ученые провели исследования и выявили определенные закономерности.

Например, исследователи из Института исследований здоровья Мэри Маккиллоп при Австралийском католическом университете в Фицрое изучили показатели мужчин с лишним весом, которые придерживались диеты с высоким содержанием жиров. Выяснилось, что тренировки по вечерам приносили таким мужчинам больше пользы, помогая смягчать вред от жирной пищи, передает Men's Health.

При этом часть исследований свидетельствует, что занятия спортом по утрам до завтрака наиболее эффективно помогают сжигать жир. В то же время другие ученые считают, что утренние тренировки нарушают механизм регуляции уровня сахара в крови, а занятия в более позднее время способствуют сглаживанию резких скачков "сахара", то есть улучшают метаболическое здоровье, пишет New York Times.

В новом исследовании эксперты решили учесть не только время суток для тренировок, но и меню подопытных. 24 мужчин с лишним весом, ведущие "сидячий" образ жизни, проверили на уровень аэробной подготовки, холестерина, сахара в крови и другие показатели здоровья.

Реклама

Все они соблюдали диету с содержанием жира 65%. Первая группа добровольцев занималась интенсивными интервальными тренировками на велотренажерах в 6:30 утра, вторая – в 6:30 вечера, а третья группа продолжила вести малоподвижный образ жизни.

Читайте такжеКак мотивировать себя заниматься спортом: фитнес-гуру дали советыКак оказалось, диета подопытных привела к росту уровня холестерина, а тренировки по утрам не помогали сгладить ее вред. Данные первой и третьей групп ничем не отличались. При этом занятия спортом по вечерам смягчали вред от диеты: уровень холестерина у второй группы снижался уже после пятой тренировки.

Ученые говорят, что хотя это достаточно интересное открытие, все же любая тренировка лучше, чем ее отсутствие, вне зависимости от ее времени.

Как сообщал Главред, ранее выяснилось, как часто нужно заниматься спортом, чтобы похудеть.