Украину накрыла сильная магнитная буря: опасность продлиться несколько дней

Магнитная буря начнет ослабевать лишь в воскресенье, 18 июня.

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Украину накрыла мощная магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Землю накрыла мощная магнитная буря. Солнечные вспышки добрались Украины еще вчера, 15 июня. Об этом сообщает The Watchers.

Магнитная буря достигла Украины в момент, когда к Земле повернулась область Солнца с дырой. Именно из этой дыры вырвался высокоскоростной поток.

16 июня магнитная буря усилилась до уровня G2 - умеренные возмущения. Ожидается, что сильное влияние на планету будет и в субботу, 17 июня.

Ослабевание магнитной бури ожидается уже 18 июня.

Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Смотрите видео о том, как защитить себя от магнитной бури:

Ранее Главред публиковал календарь магнитных бурь на весь июнь 2023 года.

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