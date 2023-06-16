Украину накрыла сильная магнитная буря: опасность продлиться несколько дней

Землю накрыла мощная магнитная буря. Солнечные вспышки добрались Украины еще вчера, 15 июня. Об этом сообщает The Watchers.
Магнитная буря достигла Украины в момент, когда к Земле повернулась область Солнца с дырой. Именно из этой дыры вырвался высокоскоростной поток.
16 июня магнитная буря усилилась до уровня G2 - умеренные возмущения. Ожидается, что сильное влияние на планету будет и в субботу, 17 июня.
Ослабевание магнитной бури ожидается уже 18 июня.
Как магнитная буря влияет на человека
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
Смотрите видео о том, как защитить себя от магнитной бури:
Ранее Главред публиковал календарь магнитных бурь на весь июнь 2023 года.
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