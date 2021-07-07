Успел вызвать медиков: в Хмельницком мужчина приготовил и съел ядовитые мухоморы

Мужчина отравился мухоморами / pixabay

В городе Хмельницкий, во вторник 6 июля, попал в больницу мужчина с отравлением грибами. Как оказалось, он кушал мухоморы. Теперь медики спасают 32-летнего мужчину.

Как рассказал врач по гигиене питания Государственного учреждения Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины Валентина Щавинская, мужчина сам собрал только мухоморы.

Он их приготовил и поужинал ядовитыми грибами. Через час ему стало плохо, единственное, что он успел — вызвал медиков.

"Мужчина собрал только мухоморов. Отварил их и поужинал ими вчера, 6 июля, около семи часов вечера. А уже через час его забрали врачи", — сообщила Валентина Щавинская.

Сейчас состояние пострадавшего оценивают, как тяжелое.

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Кроме того, у пациента спутанность сознания и галлюцинации.

Напомним, ранее Черниговской области – в селе Александровка Добрянской общины мать накормила четырех детей супом с грибами. В результате отравления 5-летняя девочка и 7-месячный мальчик умерли в больнице.

Старшего мальчика, который живет с бабушкой и грибную похлебку не ел, соцслужбы временно изъяли из семьи.