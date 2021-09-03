В каком продукте много минерала, незаменимого для сердца - объяснение диетолога / ua.depositphotos.com

Людям, которые следят за своим здоровьем, нужно включить в рацион перловую кашу. Об этом в комментарии РИА Новости заявила врач-диетолог Ольга Кораблева.

По ее словам, в этой крупе много фосфора, незаменимого для сердечно-сосудистой системы, зубной эмали и скелетной ткани. "Кроме того, в перловке есть калий, кальций, железо, ценная аминокислота лизин, которая стимулирует выработку коллагена. Это тот самый белок, от которого напрямую зависит внешний вид и здоровье нашей кожи, поэтому перловку называют "кашей красоты", — сообщила она.

Кораблева также отметила, что перловка — диетический продукт, в котором мало жиров (1,1 грамма на 100 граммов). Медицинских противопоказаний у крупы практически нет. Единственное исключение — непереносимость глютена, который содержится в перловке.

"Самое главное — не переедать: перловка провоцирует газообразование. По этой же причине крупой не следует кормить детей до трех лет, даже если она хорошо проварена. Вообще для комфортного усвоения перловку следует готовить долго: не менее 50 минут, и лучше, если вы предварительно замочите крупу на ночь", — посоветовала она.

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Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.