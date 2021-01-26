В Минздраве назвали ТОП-5 продуктов для иммунитета

Для борьбы с хроническим воспалением нужно перейти на здоровый образ жизни.
Для того чтобы бороться с опасными вирусами нужно перейти на здоровый образ жизни и включить в свой рацион продукты богатые витаминами и фитонутриентами, которые способны поддерживать здоровый иммунный ответ и важны для предупреждения возникновения хронических воспалительных процессов в организме.
"Мы привыкли считать, что иммунная реакция - это хорошо, а воспаление - это плохо. Но воспалительный процесс в организме полностью может быть нормальной иммунной реакцией. Воспаление, например, необходимо для заживления ран. Или же для борьбы с инфекциями из-за повышения температуры тела. Для борьбы с хроническим воспалением нужно перейти на здоровый образ жизни и включить в свой рацион продукты богатые витаминами и фитонутриентами, которые способны поддерживать здоровый иммунный ответ и важны для предупреждения возникновения хронических воспалительных процессов в организме", - объяснили специалисты Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.
В топ-5 таких продуктов входят:
- Куркума. Яркая желтая специя, которая используется в первую очередь в качестве приправы. В ней содержится куркумин, который является одним из самых мощных антиоксидантов и укрепляет иммунную систему;
- Тыквенные семечки. В них содержится множество полезных микроэлементов.
- Капуста брокколи. Три порции брокколи в неделю могут снизить риск рака простаты более чем на 60%.
- Ферментированные продукт (квашеная капуста, соленые огурцы, кефир). Такие продукты помогают сохранять здоровую микрофлору кишечника.
- Чеснок, который борется с вирусными и грибковыми инфекциями, а также укрепляет иммунитет.
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