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В Минздраве назвали ТОП-5 продуктов для иммунитета

26 января 2021, 22:58
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Для борьбы с хроническим воспалением нужно перейти на здоровый образ жизни.

Иммунитет
В Минздраве назвали продукты для иммунитета / Pixabay

Для того чтобы бороться с опасными вирусами нужно перейти на здоровый образ жизни и включить в свой рацион продукты богатые витаминами и фитонутриентами, которые способны поддерживать здоровый иммунный ответ и важны для предупреждения возникновения хронических воспалительных процессов в организме.

"Мы привыкли считать, что иммунная реакция - это хорошо, а воспаление - это плохо. Но воспалительный процесс в организме полностью может быть нормальной иммунной реакцией. Воспаление, например, необходимо для заживления ран. Или же для борьбы с инфекциями из-за повышения температуры тела. Для борьбы с хроническим воспалением нужно перейти на здоровый образ жизни и включить в свой рацион продукты богатые витаминами и фитонутриентами, которые способны поддерживать здоровый иммунный ответ и важны для предупреждения возникновения хронических воспалительных процессов в организме", - объяснили специалисты Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В топ-5 таких продуктов входят:

  • Куркума. Яркая желтая специя, которая используется в первую очередь в качестве приправы. В ней содержится куркумин, который является одним из самых мощных антиоксидантов и укрепляет иммунную систему;
  • Тыквенные семечки. В них содержится множество полезных микроэлементов.
  • Капуста брокколи. Три порции брокколи в неделю могут снизить риск рака простаты более чем на 60%.
  • Ферментированные продукт (квашеная капуста, соленые огурцы, кефир). Такие продукты помогают сохранять здоровую микрофлору кишечника.
  • Чеснок, который борется с вирусными и грибковыми инфекциями, а также укрепляет иммунитет.

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