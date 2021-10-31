В Минздраве перечислили правила гигиены для маленьких девочек

Женская вагина закрыта большими половыми губами, и подобно крайней плоти у мальчиков, защищает внутренние органы от попадания инфекции.
В Минздраве дали советы по уходу за гигиеной у маленьких девочек. Регулярный и правильный уход за телом способствует гармоничному общему физическому и половому развитию, а в более взрослом возрасте усиливает уверенность в себе, утверждают в Telegram ведомства.
Женская вагина закрыта большими половыми губами, и подобно крайней плоти у мальчиков, защищает внутренние органы от попадания инфекции.
"В первые дни после рождения вы можете заметить у дочери незначительные выделения из влагалища с прожилками крови. Такие выделения вызваны тем, что в крови ребенка еще присутствуют гормоны матери (эстрогены) и это — норма. Так же нормальные прозрачные слизистые выделения. Если же выделения имеют неприятный запах, сопровождаются дискомфортом и покраснением - обратитесь к врачу", - отметили в Минздраве.
Между большими и малыми половыми губами у новорожденных накапливаются физиологические выделения белого цвета. По словам медиков, их следует смывать проточной водой или ватным тампоном (во избежание воспаления) по направлению от лобка к анусу.
В Минздраве рассказали по ежедневный уход за гигиеной девочек:
- Подмывать девочку надо после каждой дефекации по меньшей мере дважды в день.
- Мыть надо только наружные половые органы.
- Допустимо использование кремов против пеленочного дерматита и только по рекомендации педиатра.
- Снимайте подгузник и устраивайте воздушные ванны.
- Заведите отдельное полотенце для протирания половых органов после купания.
- Девочкам, которые уже отказались от подгузников, лучше выбирать хлопковое белье, а также свободную одежду, которая не стесняет движения.
Вместе с тем в ведомстве напомнили, что
- Для мытья не нужны мочалки или губки.
- Мыло (особенно хозяйственное), взрослые гели для интимной гигиены применять нельзя, воды — достаточно.
- Нельзя, чтобы разнообразные косметические кремы и моющие средства попадали на слизистую половых органов.
"Важно периодически осматривать наружные половые органы ребенка, ведь у девочек часто случается заболевание наружных половых органов, при котором малые половые губы слипаются, образуя прозрачную пленку — синехии. Синехии появляются у девочек в возрасте от 4 месяцев до 6 лет и могут не проходить до периода полового созревания", - отметили в Миндраве.
Ранее Главред писал о том, что гинекологи назвали пять вещей, которые никогда не должны касаться влагалища.