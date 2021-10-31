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В Минздраве перечислили правила гигиены для маленьких девочек

31 октября 2021, 02:26
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Женская вагина закрыта большими половыми губами, и подобно крайней плоти у мальчиков, защищает внутренние органы от попадания инфекции.

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Как ухаживать за гигиеной у маленьких девочек / oboitut.com

В Минздраве дали советы по уходу за гигиеной у маленьких девочек. Регулярный и правильный уход за телом способствует гармоничному общему физическому и половому развитию, а в более взрослом возрасте усиливает уверенность в себе, утверждают в Telegram ведомства.

Женская вагина закрыта большими половыми губами, и подобно крайней плоти у мальчиков, защищает внутренние органы от попадания инфекции.

"В первые дни после рождения вы можете заметить у дочери незначительные выделения из влагалища с прожилками крови. Такие выделения вызваны тем, что в крови ребенка еще присутствуют гормоны матери (эстрогены) и это — норма. Так же нормальные прозрачные слизистые выделения. Если же выделения имеют неприятный запах, сопровождаются дискомфортом и покраснением - обратитесь к врачу", - отметили в Минздраве.

Между большими и малыми половыми губами у новорожденных накапливаются физиологические выделения белого цвета. По словам медиков, их следует смывать проточной водой или ватным тампоном (во избежание воспаления) по направлению от лобка к анусу.

В Минздраве рассказали по ежедневный уход за гигиеной девочек:

  • Подмывать девочку надо после каждой дефекации по меньшей мере дважды в день.
  • Мыть надо только наружные половые органы.
  • Допустимо использование кремов против пеленочного дерматита и только по рекомендации педиатра.
  • Снимайте подгузник и устраивайте воздушные ванны.
  • Заведите отдельное полотенце для протирания половых органов после купания.
  • Девочкам, которые уже отказались от подгузников, лучше выбирать хлопковое белье, а также свободную одежду, которая не стесняет движения.

Вместе с тем в ведомстве напомнили, что

  • Для мытья не нужны мочалки или губки.
  • Мыло (особенно хозяйственное), взрослые гели для интимной гигиены применять нельзя, воды — достаточно.
  • Нельзя, чтобы разнообразные косметические кремы и моющие средства попадали на слизистую половых органов.

"Важно периодически осматривать наружные половые органы ребенка, ведь у девочек часто случается заболевание наружных половых органов, при котором малые половые губы слипаются, образуя прозрачную пленку — синехии. Синехии появляются у девочек в возрасте от 4 месяцев до 6 лет и могут не проходить до периода полового созревания", - отметили в Миндраве.

Ранее Главред писал о том, что гинекологи назвали пять вещей, которые никогда не должны касаться влагалища.

viber
Минздрав женская гигиена гигиена
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