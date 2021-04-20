В Новой Зеландии хотят полностью запретить курение

В Новой Зеландии планируют постепенно повышать разрешенный законом возраст для курения. Со временем эта норма может разрастись до запрета на продажу сигарет.
В Новой Зеландии намерены запретить курение для следующего поколения и приблизить страну к полному запрету курения в 2025 году.
Курение является причиной каждой четвертой смерти от рака в Новой Зеландии, а около полумиллиона новозеландцев курят ежедневно. Особенно эта проблема развита среди маори — коренного населения страны. Рак является главной причиной смерти женщин-маори и второй по значимости причиной смерти мужчин-маори. Из-за этого в стране все активнее стараются бороться с пагубной привычкой, сообщает The Guardian.
Так, в Новой Зеландии планируют постепенно повышать разрешенный законом возраст для курения. Со временем эта норма может разрастись до запрета на продажу сигарет и табачных изделий лицам, родившимся после 2004 года. Также новозеландское правительство рассматривает предложение о значительном снижении уровня никотина, разрешенного в табачных изделиях, установлении минимальной цены на табак и ограничении точек продажи табака и сигарет.
Все эти предложения были одобрены рядом организаций общественного здравоохранения.
"Табак — самый вредный потребительский продукт в истории, и от него необходимо отказаться", — говорит исполнительный директор Общества борьбы с раком Люси Элвуд.
Она отметила, что количество розничных торговцев табаком было в четыре раза больше в сообществах с низкими доходами, где уровень курения был выше.
Но у амбициозного плана новозеландцев есть и свои критики внутри страны. Они указывают на возможное банкротство небольших магазинов, а также вероятное увеличение черного рынка табака. Правительство признало наличие этих опасностей и планирует и дальше планировать, как бороться с контрабандой.
Снижение количества никотина в табаке также критикуется некоторыми представителями правой политической партии ACT New Zealand, которые утверждают, что таким образом бедные слои населения будут тратить еще больше денег на сигареты.
Вред курения - о чем сообщалось ранее:
- Люди, которые курят сигареты с никотином, в большинстве случаев заражаются коронавирусом COVID-19 быстрее, а болезнь протекает у них с гораздо более серьезными осложнениями (чем у тех, кто не курит совсем), заявил известный украинский медик и специалист по наркологии Вячеслав Заика.
- Ученые из США закончили исследование связи между курением обычных и электронных сигарет и риском заболеть коронавирусом COVID-19. Выяснилось ‒ риск заразиться китайским коронавирусом у действующих курильщиков электронных сигарет впятеро выше.