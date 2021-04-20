В Новой Зеландии хотят полностью запретить курение / Фото REUTERS

В Новой Зеландии намерены запретить курение для следующего поколения и приблизить страну к полному запрету курения в 2025 году.

Курение является причиной каждой четвертой смерти от рака в Новой Зеландии, а около полумиллиона новозеландцев курят ежедневно. Особенно эта проблема развита среди маори — коренного населения страны. Рак является главной причиной смерти женщин-маори и второй по значимости причиной смерти мужчин-маори. Из-за этого в стране все активнее стараются бороться с пагубной привычкой, сообщает The Guardian.

Так, в Новой Зеландии планируют постепенно повышать разрешенный законом возраст для курения. Со временем эта норма может разрастись до запрета на продажу сигарет и табачных изделий лицам, родившимся после 2004 года. Также новозеландское правительство рассматривает предложение о значительном снижении уровня никотина, разрешенного в табачных изделиях, установлении минимальной цены на табак и ограничении точек продажи табака и сигарет.

Все эти предложения были одобрены рядом организаций общественного здравоохранения.

"Табак — самый вредный потребительский продукт в истории, и от него необходимо отказаться", — говорит исполнительный директор Общества борьбы с раком Люси Элвуд.

Она отметила, что количество розничных торговцев табаком было в четыре раза больше в сообществах с низкими доходами, где уровень курения был выше.

Но у амбициозного плана новозеландцев есть и свои критики внутри страны. Они указывают на возможное банкротство небольших магазинов, а также вероятное увеличение черного рынка табака. Правительство признало наличие этих опасностей и планирует и дальше планировать, как бороться с контрабандой.

Снижение количества никотина в табаке также критикуется некоторыми представителями правой политической партии ACT New Zealand, которые утверждают, что таким образом бедные слои населения будут тратить еще больше денег на сигареты.

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