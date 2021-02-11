УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Витамин D: назван признак передозировки

11 февраля 2021, 12:07

Организм регулирует количество витамина D, вырабатываемого на солнце.

витамин D
Организм регулирует количество витамина D, вырабатываемого на солнце / Фото pixabay

Витамин D - незаменимый витамин, который особенно необходим в холодные темные зимние месяцы. Спрос на витамин вырос, и многие эксперты в области здравоохранения заявили, что он помогает предотвратить заражение COVID-19.

Как сообщает Express.co.uk, поскольку этот продукт пользуется большим спросом, к сожалению, многие могут быть склонны принимать больше, чем необходимо, в надежде получить полную пользу для здоровья. Но, как и в случае с большинством других вещей, чрезмерное употребление чего-либо может быть более вредным для вашего здоровья. То, что вы чаще мочитесь, может быть признаком того, что вы выпили слишком много.

Чтобы убедиться, что организм получает достаточно витамина D в течение этих месяцев, медицинские работники рекомендуют принимать ежедневные добавки.

Читайте такжеВрач объяснила, нужно ли пить антибиотики и витамин D при лечении COVID-19

Но прием слишком большого количества добавок витамина D может привести к проблемам. По данным Mayo Clinic, одним из основных последствий "токсичности" витамина D является частое мочеиспускание.

Витамин D жирорастворим, что означает, что он не выводится с мочеиспусканием. Если вы принимаете слишком много, это может привести к задержке кальция в крови, что приведет к состоянию, известному как гиперкальциемия (чрезмерный уровень кальция в крови), и это может привести к частому мочеиспусканию.

Доктор Майкл Мосли заявил: "Я принимаю 25 микрограммов, что составляет 1000 международных единиц, поэтому я бы сказал, что принимать 3000 не нужно и это плохая идея.

"3000 микрограммов - это примерно в девять или десять раз больше, чем рекомендует NHS. И это, вероятно, очень дорогое удовольствие, потому что многие лишние витамины просто выводятся".

Организм регулирует количество витамина D, вырабатываемого на солнце, и даже обогащенные продукты не содержат большого количества витамина D, поэтому человек будет испытывать отравление витамином D, принимая слишком много добавок.

Основным последствием токсичности витамина D является накопление кальция в крови (гиперкальциемия), что может вызвать тошноту и рвоту, слабость и частое мочеиспускание.

Токсичность витамина D может прогрессировать до боли в костях и проблем с почками, таких как образование кальциевых камней.

Исследования показали, что каждые дополнительные 100 МЕ витамина D3, которые вы потребляете в день, повышают уровень витамина D в крови в среднем на 1 нг / мл.

Однако прием чрезвычайно высоких доз витамина D3 в течение длительного времени может привести к его чрезмерному накоплению в организме.

Интоксикация витамином D возникает при повышении уровня в крови выше 150 нг / мл.

Это связано с тем, что витамин накапливается в жировых отложениях и медленно попадает в кровоток, последствия токсичности могут сохраняться в течение нескольких месяцев после прекращения приема добавок.

Важно отметить, что токсичность встречается нечасто и почти исключительно у людей, которые длительно принимают высокие дозы добавок без контроля уровня в крови.

Лечение включает прекращение приема витамина D и ограничение потребления кальция с пищей.

Ваш лечащий врач также может прописать внутривенные жидкости и лекарства, такие как кортикостероиды или бисфосфонаты.

Было доказано, что прием витамина D в 60 000 международных единиц (МЕ) в день в течение нескольких месяцев вызывает токсичность.

Дозы, превышающие рекомендованную суточную норму, иногда используются для лечения медицинских проблем, таких как дефицит витамина D, но они назначаются только под наблюдением врача в течение определенного периода времени.

Следует контролировать уровень в крови, пока кто-то принимает высокие дозы витамина D.

здоровье витамины витамин D
Сейчас вы просматриваете новость «Витамин D: назван признак передозировки». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Какой популярный зимой фрукт очень полезен для тела - ответ диетологовКакой популярный зимой фрукт очень полезен для тела - ответ диетологов Врачи объяснили, кому нельзя есть бананыВрачи объяснили, кому нельзя есть бананы Почему секс приносит удовольствие: ученые дали простой ответПочему секс приносит удовольствие: ученые дали простой ответ Хороший завтрак может помочь похудеть и зарядиться энергией, но есть нюансХороший завтрак может помочь похудеть и зарядиться энергией, но есть нюанс Какая пища вреднее всего для сердца и сосудов - ответ кардиологовКакая пища вреднее всего для сердца и сосудов - ответ кардиологов
Следующий материал

Последние новости

12:35
Гороскоп на 12 февраля для всех: конец личных проблем и условие для любовного успеха
12:30
Стало известно о планах режима Лукашенко по конституционной реформе в Беларуси Видео
12:28
Нардепы предложили выгнать из Рады журналистов 112 Украина, ZIK и NewsOne Видео
12:23
Звезду Мандалорца уволили за политическую позицию и высказывания в соцсетях
12:07
Витамин D: назван признак передозировки Видео
Реклама
12:07
"Слуги народа" решили выдвинуть известного стронгмена кандидатом в нардепы - СМИ Видео
11:50
Украину накрыли новые снегопады: какие дороги попали в снежный плен Видео
11:47
Эксперты рассказали, как сон может помочь от неприятного состояния желудка Видео
11:37
НВО запускает сериал Велма и назвал исполнительницу главной роли Видео
11:23
Суд вернул проспекту Степана Бандеры в Киеве старое название Видео
11:23
Лукашенко на переговорах с Путиным попросит денег: СМИ узнали сумму Видео
11:20
В Минцифры объяснили, как украинцы смогут менять прописку онлайн Видео
11:10
Мошенники довели до истерики Злату Огневич и чуть не уничтожили ее репутацию Видео
11:02
Гороскоп на 11 февраля для всех: резкий деловой прорыв и наказание за игнор Видео
10:53
Врачи указывают на скрытый симптом диабета в ногах Видео
10:46
В Укргидрометцентре рассказали, когда и где ждать 30-градусных морозов Видео
10:29
Прошла экспертиза на вменяемость сына Рудковской и Плющенко
10:27
Холод может вызвать смертельное состояние - исследование Видео
10:25
Когда и кому в Украине повысят пенсии в 2021 году: даты и условия Видео
10:10
Кулеба назвал причину закрытия в Украине "каналов Медведчука" Видео
Реклама
10:04
В ВОЗ раскрыли новые данные о начале пандемии COVID-19 Видео
10:03
В США более 120 бывших "республиканцев" готовы создать новую партию из-за Трампа – Reuters Видео
09:52
В сериале The Last of Us главные роли исполнят звезды Игры престолов
09:39
Uber отключил популярную услугу по заказу такси в Украине Видео
09:08
Жуткое ДТП под Кропивницким: погиб известный музыкант, его жена в реанимации
09:05
В Раде решили заставить Facebook и Netflix платить налоги в Украине Видео
09:03
Накопительная система пенсий: как украинцев будут грабить по-новому
08:48
Стали известны детали первых переговоров США и Китая Видео
08:44
Нафтогаз подложил Зеленскому очередную свинью мнение
08:11
Схема на 2 млн долл. ежегодно: экс-ректор "сдавал" экзамены студентам-медикам
07:48
Врач рассказал, что защитит от вируса лучше масок Видео
07:18
Циклон не отступает: какие регионы Украины сегодня снова завалит снегом Видео
07:14
Новые снегопады и сильные морозы: синоптики дали прогноз погоды на неделю
06:56
Почему НАБУ резко взялось за китайские вакцины мнение
06:38
Большинству "новых мигрантов" откажут во въезде в США - Белый дом
06:29
Великолепные кожаные брюки, без которых мода 2021 немыслима: фото Фото
06:03
Какая пища вреднее всего для сердца и сосудов - ответ кардиологов Видео
05:31
У Кравчука оценили вероятность выхода Украины из договоренностей с Россией по Донбассу Видео
05:09
Ученые придумали способ определить COVID-19 при помощи смартфона Видео
04:35
В моду вернулись неземные туфли из 40-х, которые подарил миру Кристиан Диор Фото Видео
Реклама
04:06
С какими симптомами гайморита нужно срочно обращаться к врачу Видео
03:29
Всё не то и всё не так: эксперт перечислил все "зрады" вакцинации в Украине Видео
02:50
Политолог назвал три главных причины, почему Украина не вступает в НАТО Видео
02:11
"Друзья Путина" купили президенту РФ дачу Брежнева в Крыму Видео
01:36
Как различить "токсичные отношения" - 7 главных признаков от сексолога
00:57
Диетологи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту
00:44
Голая Светлана Бондарчук бесстыже показала аппетитную грудь и ягодицы
00:34
Байден пригрозил применить военную силу США по всему миру Видео
00:01
В Германии озвучили очередное оправдание строительства Северного потока-2 Видео
10 февраля, среда
23:24
Синоптик назвала дату потепления в Украине Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять