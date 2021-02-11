Витамин D: назван признак передозировки

Организм регулирует количество витамина D, вырабатываемого на солнце / Фото pixabay

Витамин D - незаменимый витамин, который особенно необходим в холодные темные зимние месяцы. Спрос на витамин вырос, и многие эксперты в области здравоохранения заявили, что он помогает предотвратить заражение COVID-19.

Как сообщает Express.co.uk, поскольку этот продукт пользуется большим спросом, к сожалению, многие могут быть склонны принимать больше, чем необходимо, в надежде получить полную пользу для здоровья. Но, как и в случае с большинством других вещей, чрезмерное употребление чего-либо может быть более вредным для вашего здоровья. То, что вы чаще мочитесь, может быть признаком того, что вы выпили слишком много.

Чтобы убедиться, что организм получает достаточно витамина D в течение этих месяцев, медицинские работники рекомендуют принимать ежедневные добавки.

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Но прием слишком большого количества добавок витамина D может привести к проблемам. По данным Mayo Clinic, одним из основных последствий "токсичности" витамина D является частое мочеиспускание.

Витамин D жирорастворим, что означает, что он не выводится с мочеиспусканием. Если вы принимаете слишком много, это может привести к задержке кальция в крови, что приведет к состоянию, известному как гиперкальциемия (чрезмерный уровень кальция в крови), и это может привести к частому мочеиспусканию.

Доктор Майкл Мосли заявил: "Я принимаю 25 микрограммов, что составляет 1000 международных единиц, поэтому я бы сказал, что принимать 3000 не нужно и это плохая идея.

"3000 микрограммов - это примерно в девять или десять раз больше, чем рекомендует NHS. И это, вероятно, очень дорогое удовольствие, потому что многие лишние витамины просто выводятся".

Организм регулирует количество витамина D, вырабатываемого на солнце, и даже обогащенные продукты не содержат большого количества витамина D, поэтому человек будет испытывать отравление витамином D, принимая слишком много добавок.

Основным последствием токсичности витамина D является накопление кальция в крови (гиперкальциемия), что может вызвать тошноту и рвоту, слабость и частое мочеиспускание.

Токсичность витамина D может прогрессировать до боли в костях и проблем с почками, таких как образование кальциевых камней.

Исследования показали, что каждые дополнительные 100 МЕ витамина D3, которые вы потребляете в день, повышают уровень витамина D в крови в среднем на 1 нг / мл.

Однако прием чрезвычайно высоких доз витамина D3 в течение длительного времени может привести к его чрезмерному накоплению в организме.

Интоксикация витамином D возникает при повышении уровня в крови выше 150 нг / мл.

Это связано с тем, что витамин накапливается в жировых отложениях и медленно попадает в кровоток, последствия токсичности могут сохраняться в течение нескольких месяцев после прекращения приема добавок.

Важно отметить, что токсичность встречается нечасто и почти исключительно у людей, которые длительно принимают высокие дозы добавок без контроля уровня в крови.

Лечение включает прекращение приема витамина D и ограничение потребления кальция с пищей.

Ваш лечащий врач также может прописать внутривенные жидкости и лекарства, такие как кортикостероиды или бисфосфонаты.

Было доказано, что прием витамина D в 60 000 международных единиц (МЕ) в день в течение нескольких месяцев вызывает токсичность.

Дозы, превышающие рекомендованную суточную норму, иногда используются для лечения медицинских проблем, таких как дефицит витамина D, но они назначаются только под наблюдением врача в течение определенного периода времени.

Следует контролировать уровень в крови, пока кто-то принимает высокие дозы витамина D.