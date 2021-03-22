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Витамин F: что это и в чем его польза

22 марта 2021, 12:34

Людям нужен баланс витаминов для здоровья.

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Ученые упомянули этот витамин в 1920 году / Фото: deccanchronicle.com

Витамин F - это не традиционный витамин, а термин для обозначения двух незаменимых жирных кислот: альфа-линоленовой кислоты и линолевой кислоты. Людям необходимо употреблять эти незаменимые жирные кислоты как часть своего рациона, чтобы оставаться здоровыми.

Жирные кислоты играют в организме множество важных ролей, способствуя регулированию процессов в организме, предотвращению заболеваний и многому другому, сообщает Medical News Today.

Что такое витамин F?

Витамин F - это не традиционный витамин, а термин для двух жиров: альфа-линоленовой кислоты (ALA) и линолевой кислоты (LA).

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ALA и LA представляют собой длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты (LC-PUFA). ALA - это жирная кислота омега-3, а LA - жирная кислота омега-6.

Ученые ввели термин витамин F в 1920-х годах для описания ALA и LA. С тех пор научное сообщество проигнорировало этот термин, но люди все еще могут замечать, что компании по уходу за кожей ссылаются на витамин F в своем маркетинге продукции.

Польза жирных кислот

Людям необходим баланс жирных кислот омега-3 и омега-6, чтобы быть здоровыми. Согласно обзору 2018 года, диета, в которой предпочтение отдается омега-6, является провоспалительным и способствует развитию атеросклероза, ожирения и диабета.

Согласно тому же обзору и другому обзору 2014 года, жирные кислоты играют следующие роли в здоровье человека:

  • поддержание структуры, гибкости и текучести клеточных мембра
  • нпроизводство и хранение энергии
  • обеспечение нормального роста и функции мозга и сетчатки
  • регулирование воспалительных процессов
  • влияние на синтез нейромедиаторов и передачу сигналов
  • предотвращение хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и ревматоидный артрит

Организм может преобразовывать АЛК в эйкозапентаеновую кислоту (ЭПК) и докозагексаеновую кислоту (ДГК), которые являются противовоспалительными омега-3 жирными кислотами.

Однако исследования показывают, что это преобразование, которое происходит в основном в печени, происходит только со скоростью ниже 15%. Рыба производит это преобразование в своем организме, поэтому употребление в пищу рыбы может быть более надежным способом получить преимущества EPA и DHA.

Дефицит ALA и LA

Авторы обзора предполагают, что людям, придерживающимся веганской диеты, может потребоваться более высокое количество АЛК, чтобы избежать дефицита. Им также может потребоваться снизить уровень LA, чтобы достичь хорошего соотношения омега-6 и омега-3. Исследователи предлагают максимальное соотношение омега-6 и омега-3 4: 1.

Врачи обычно не проверяют статус незаменимых жирных кислот, и у человека может быть недостаточное потребление, но симптомы отсутствуют. Однако некоторые люди будут испытывать симптомы.

По данным Института Линуса Полинга, клинические признаки дефицита незаменимых жирных кислот включают:

  • сухая чешуйчатая сыпь
  • снижение роста у детей и младенцев
  • повышенная восприимчивость к инфекциип
  • лохое заживление ран
  • когнитивные нарушения

Источники ALA и LA

LA и ALA являются важными питательными веществами, и людям необходимо употреблять их как часть своего рациона. Институт Линуса Полинга отмечает, что следующие продукты являются хорошими источниками:

Пищевые источники ALA

Люди, желающие увеличить потребление АЛК, могут включить в свой рацион больше из следующего:

  • льняное семя и льняное масло
  • Семена чиа
  • Грецкие орехи и ореховое масло
  • Рапсовое маслосоевое масло
  • Горчичное масло
  • Твердый тофу

Следующие продукты способствуют потреблению ЛА:

  • сафлоровое масло
  • семена подсолнечника
  • кедровые орехи
  • подсолнечное масло
  • кукурузное масло
  • соевое масло
  • орехи пекан
  • бразильский орех
  • кунжутное масло

Люди также могут местно наносить на кожу незаменимые жирные кислоты. Исследования показывают, что нанесение оливкового масла или масла семян подсолнечника на кожу может уменьшить симптомы шелушения.

Кроме того, другие исследования показывают, что нанесение ALA на кожу может помочь предотвратить развитие морщин. Обзор 2011 года также предполагает, что LA может быть мощным средством против старения кожи.

здоровье здоровый образ жизни
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