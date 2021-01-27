Витамин В12: названы признаки, предупреждающие о серьезном дефиците

На какие четыре физических симптома следует обращать внимание? / iPhones

Витамин B12 выполняет ряд основных ролей в организме, и эти роли отвечают как за физические, так и за умственные процессы.

Поэтому недостаток витамина может повлиять на организм по-разному. На какие четыре физических симптома следует обращать внимание?

Глоссит и язвы во рту

Глоссит - это термин, используемый для описания воспаленного языка. Когда у человека глоссит, язык меняет цвет и форму, делая его болезненным, красным и опухшим.

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Воспаление также делает язык гладким, так как крошечные бугорки на языке, содержащие вкусовые рецепторы, растягиваются и исчезают.

Булавки и иглы

Одним из наиболее серьезных побочных эффектов дефицита B12 является повреждение нервов.

Это может произойти с течением времени, поскольку витамин B12 является важным участником метаболического пути, в результате которого образуется жирное вещество миелин. Миелин окружает нервы в качестве защиты и изоляции. Без B12 миелин вырабатывается иначе, и нервная система не может нормально функционировать.

Нарушение зрения

Одним из симптомов дефицита витамина B12 является нечеткость или нарушение зрения.

Это может произойти, когда невылеченный дефицит B12 приводит к повреждению нервной системы зрительного нерва, ведущего к глазам.

Слабость или утомляемость

Чувство слабости или сильной усталости - общие симптомы дефицита витамина B12.

Эти ощущения возникают из-за того, что организму не хватает витамина B12 для выработки красных кровяных телец, которые переносят кислород по всему телу.

Результатом является неспособность эффективно транспортировать кислород к клеткам тела, из-за чего человек чувствует усталость и слабость.

Витамин B12, также известный как кобаламин, является важным водорастворимым витамином.

Он играет важную роль в производстве красных кровяных телец и ДНК, а также в правильном функционировании вашей нервной системы.

Витамин B12 естественным образом содержится в продуктах животного происхождения, включая мясо, рыбу, птицу, яйца и молочные продукты. Однако его также можно найти в продуктах, обогащенных B12, таких как некоторые сорта хлеба и растительное молоко.

К сожалению, дефицит B12 часто встречается, особенно у пожилых людей.

Лечение дефицита витамина B12 зависит от причины, вызывающей заболевание, но большинство людей легко поддаются лечению с помощью инъекций или таблеток для восполнения недостающих витаминов.

Есть два типа инъекций витамина B12:

• Гидроксокобаламин

• Цианокобаламин.

"Если дефицит витамина B12 вызван недостатком витамина в вашем рационе, вам могут назначить таблетки витамина B12, которые нужно принимать каждый день между приемами пищи", - говорится в сообщении NHS.

В нем добавлено: "Людям, которым трудно получить достаточное количество витамина B12 в своем рационе, например тем, кто придерживается веганской диеты, могут потребоваться таблетки витамина B12 на всю жизнь".