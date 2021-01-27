УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Витамин В12: названы признаки, предупреждающие о серьезном дефиците

27 января 2021, 12:54

На какие четыре физических симптома следует обращать внимание?

Витамины
На какие четыре физических симптома следует обращать внимание? / iPhones

Витамин B12 выполняет ряд основных ролей в организме, и эти роли отвечают как за физические, так и за умственные процессы.

Поэтому недостаток витамина может повлиять на организм по-разному. На какие четыре физических симптома следует обращать внимание?

Глоссит и язвы во рту

Глоссит - это термин, используемый для описания воспаленного языка. Когда у человека глоссит, язык меняет цвет и форму, делая его болезненным, красным и опухшим.

Читайте такжеГде взять витамин D: лучшие источники

Воспаление также делает язык гладким, так как крошечные бугорки на языке, содержащие вкусовые рецепторы, растягиваются и исчезают.

Булавки и иглы

Одним из наиболее серьезных побочных эффектов дефицита B12 является повреждение нервов.

Это может произойти с течением времени, поскольку витамин B12 является важным участником метаболического пути, в результате которого образуется жирное вещество миелин. Миелин окружает нервы в качестве защиты и изоляции. Без B12 миелин вырабатывается иначе, и нервная система не может нормально функционировать.

Нарушение зрения

Одним из симптомов дефицита витамина B12 является нечеткость или нарушение зрения.

Это может произойти, когда невылеченный дефицит B12 приводит к повреждению нервной системы зрительного нерва, ведущего к глазам.

Слабость или утомляемость

Чувство слабости или сильной усталости - общие симптомы дефицита витамина B12.

Эти ощущения возникают из-за того, что организму не хватает витамина B12 для выработки красных кровяных телец, которые переносят кислород по всему телу.

Результатом является неспособность эффективно транспортировать кислород к клеткам тела, из-за чего человек чувствует усталость и слабость.

Витамин B12, также известный как кобаламин, является важным водорастворимым витамином.

Он играет важную роль в производстве красных кровяных телец и ДНК, а также в правильном функционировании вашей нервной системы.

Витамин B12 естественным образом содержится в продуктах животного происхождения, включая мясо, рыбу, птицу, яйца и молочные продукты. Однако его также можно найти в продуктах, обогащенных B12, таких как некоторые сорта хлеба и растительное молоко.

К сожалению, дефицит B12 часто встречается, особенно у пожилых людей.

Лечение дефицита витамина B12 зависит от причины, вызывающей заболевание, но большинство людей легко поддаются лечению с помощью инъекций или таблеток для восполнения недостающих витаминов.

Есть два типа инъекций витамина B12:

• Гидроксокобаламин

• Цианокобаламин.

"Если дефицит витамина B12 вызван недостатком витамина в вашем рационе, вам могут назначить таблетки витамина B12, которые нужно принимать каждый день между приемами пищи", - говорится в сообщении NHS.

В нем добавлено: "Людям, которым трудно получить достаточное количество витамина B12 в своем рационе, например тем, кто придерживается веганской диеты, могут потребоваться таблетки витамина B12 на всю жизнь".

здоровье витамины
Сейчас вы просматриваете новость «Витамин В12: названы признаки, предупреждающие о серьезном дефиците». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Уже был коронавирус: три признака, указывающие на то, что вы переболелиУже был коронавирус: три признака, указывающие на то, что вы переболели Названы 8 ферментированных продуктов, мощно усиливающих иммунитетНазваны 8 ферментированных продуктов, мощно усиливающих иммунитет Как отличить пневмонию от простуды: врач назвал семь признаковКак отличить пневмонию от простуды: врач назвал семь признаков Высокое кровяное давление: 6 признаков необходимости вызова врачаВысокое кровяное давление: 6 признаков необходимости вызова врача Ученые рассказали, какие из человеческих рас слабы перед COVID-19Ученые рассказали, какие из человеческих рас слабы перед COVID-19
Следующий материал

Последние новости

13:16
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Байдена
13:15
Кабмин "заморозил" тарифы на отопление и горячую воду
13:14
Мишель Андраде рассказала о своем парне
13:10
В РФ рассказали, сколько сотен тысяч российских паспортов выдали украинцам Видео
12:58
Длинные платья с цветами и костюмы верблюжьего цвета врываются в моду на весну-лето Фото Видео
Реклама
12:54
Витамин В12: названы признаки, предупреждающие о серьезном дефиците Видео
12:34
Скончался звезда сериалов Ликвидация и Вечный зов Видео
12:33
В России Госдума по предложению Путина продлила ядерную сделку с США Видео
12:24
Тренировка на голодный желудок: можно ли похудеть быстрее Видео
12:19
Падение режима Путина: Гордон раскрыл сценарий смены власти в России Видео
12:16
Настоящая зима: погода в Украине резко меняется Видео
12:10
На Киев надвигается снежный "апокалипсис" Видео
12:01
Как часто заниматься спортом, чтобы похудеть Видео
12:00
Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Видео
11:53
Апина призналась в новых нарушениях законов Украины Видео
11:45
Рада приняла закон о защите граждан от коллекторов
11:33
Викинги: Вальхалла - сюжет, актеры и роли нового сериала
11:19
ВСУ увеличат количество призывников: сколько человек уйдет в армию Видео
11:17
Лазерная депиляция: названы побочные эффекты Видео
11:01
Худший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на Донбассе Видео
Реклама
10:58
"Няшки": Григорий Решетник умилил Сеть трогательным фото с сыном
10:38
Как прожить дольше: назван физиологический процесс, продлевающий жизнь Видео
10:37
Снег, гололед и шквальный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео
10:32
Медик предупредил переболевших COVID-19 о серьезной угрозе для здоровья Видео
10:25
После каминг-аута трансгендер Эллиот Пейдж разводится с женой
10:25
Пожелания и поздравительные открытки с именинами для Нины Видео
10:20
Администрация Байдена приступила к зачистке путинского режима мнение
09:57
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
09:52
У Зеленского объяснили, как беседа Путина с Байденом повлияет на Украину Видео
09:44
В ПАСЕ сделали заявление о снятии санкций против России: названа причина Видео
09:41
Байден потроллил журналиста из-за вопроса о разговоре с Путиным Видео
09:10
Эксперт спрогнозировал, когда бензин на АЗС резко подорожает Видео
09:07
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
09:05
Адвокат заявил об открытии уголовных производств против Порошенко и Байдена: в чем причина Видео
08:48
Навальный довел Путина до того, что тому пришлось кривляться в ТВ мнение Видео
08:40
Сенат США провалит импичмент Трампу: СМИ узнали причину Видео
08:17
Коронавирус в Украине 27 января: за сутки выявили почти 4 тыс. новых больных Видео
07:41
Сколько будем платить за газ в феврале: Нафтогаз обнародовал новый сниженный тариф Видео
07:14
Леся Никитюк засветила сочные формы на пикантном селфи
07:13
YouTube нанес решающий удар по Трампу Видео
Реклама
06:56
Семь нянек: кто поможет Украине закончить войну на Донбассе мнение
06:36
Коронавирус в мире пересек новую "красную" линию: в ООН сделали важное заявление Видео
06:34
"Черная метка" для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака
05:30
"У шулера выпала из рукава крапленая колода": социолог предупредил, чего ожидать от Путина
05:13
Эпидемиолог объяснил, помогут ли вакцины против новых штаммов COVID-19 Видео
04:22
Медик назвал новую причину резкого потолстения Видео
03:50
Гиркин назвал неожиданную причину убийства главаря "ДНР" Захарченко Видео
02:11
София Ричи в бикини продемонстрировала сексуальную фигуру
01:36
Что опаснее для здоровья: сигареты или кальян - ответ кардиолога Видео
00:55
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять