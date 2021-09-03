Вкусная и полезная альтернатива хлебу: как быстро и легко приготовить дома мексиканскую тортилью

Рецепт мексиканской тортильи / Koolinar.ru

Ни для кого не секрет, что белый хлеб является одним из самых вредных продуктов для фигуры. Его потребление тормозит процесс расщепления жира, но при этом в его составе практически отсутствует клетчатка, аминокислоты и другие полезные вещества.

Но всегда можно найти полезную замену. Так, диетолог-нутрициолог, известный велнес коуч, автор книг для женщин и блога "Spinach and yoga" Надежда Андреева подготовила рецепт мексиканской тортильи, которую вы сразу полюбите.

Мексиканская тортилья: как приготовить лепешку дома

По словам нутрициологини, одной из главных преимуществ такой лепешки – она отлично сочетается едва не со всеми продуктами. Можно есть как с овощами, так и с мясом, различными намазками и салатами. Словом, есть куда разогнаться с экспериментами на кухне. Главное – овладеть рецептом и адаптировать его под свои пищевые предпочтения.

Ингредиенты:

1/2 чашки нутовой муки;

1/2 чашки овсяной муки;

1 чайная ложка соли;

3/4 чашки горячей воды;

1 столовая ложка масла;

щепотка молотого черного перца;

щепотка молотого мускатного ореха.

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты – консистенция теста должна быть, как в тесте для блинов. Отставьте на 15 – 30 минут.

Нагрейте небольшую сковороду с антипригарным покрытием. Добавьте несколько капель масла.

Выложите 1/2 чашки теста и жарьте, пока на нижней части тортильи не станут появляться пузырьки и она подрумянится.

Переверните и поджарьте другую сторону.

Мексиканская тортилья / Фото instagram

Ранее мы делились рецептом вкусной домашней пастилы из яблок, которая содержит много витаминов и полезных веществ. Чтобы приготовить вкусное и полезное лакомство дома быстро, достаточно просто воспользоваться вашей духовкой и выделить немного времени для вкусных сладостей.