Вкусная и полезная альтернатива хлебу: как быстро и легко приготовить дома мексиканскую тортилью

Диетолог-нутрициолог Надежда Андреева подготовила рецепт мексиканской тортильи, которую вы сразу полюбите.
Ни для кого не секрет, что белый хлеб является одним из самых вредных продуктов для фигуры. Его потребление тормозит процесс расщепления жира, но при этом в его составе практически отсутствует клетчатка, аминокислоты и другие полезные вещества.
Но всегда можно найти полезную замену. Так, диетолог-нутрициолог, известный велнес коуч, автор книг для женщин и блога "Spinach and yoga" Надежда Андреева подготовила рецепт мексиканской тортильи, которую вы сразу полюбите.
Мексиканская тортилья: как приготовить лепешку дома
По словам нутрициологини, одной из главных преимуществ такой лепешки – она отлично сочетается едва не со всеми продуктами. Можно есть как с овощами, так и с мясом, различными намазками и салатами. Словом, есть куда разогнаться с экспериментами на кухне. Главное – овладеть рецептом и адаптировать его под свои пищевые предпочтения.
Ингредиенты:
- 1/2 чашки нутовой муки;
- 1/2 чашки овсяной муки;
- 1 чайная ложка соли;
- 3/4 чашки горячей воды;
- 1 столовая ложка масла;
- щепотка молотого черного перца;
- щепотка молотого мускатного ореха.
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты – консистенция теста должна быть, как в тесте для блинов. Отставьте на 15 – 30 минут.
- Нагрейте небольшую сковороду с антипригарным покрытием. Добавьте несколько капель масла.
- Выложите 1/2 чашки теста и жарьте, пока на нижней части тортильи не станут появляться пузырьки и она подрумянится.
- Переверните и поджарьте другую сторону.
Ранее мы делились рецептом вкусной домашней пастилы из яблок, которая содержит много витаминов и полезных веществ. Чтобы приготовить вкусное и полезное лакомство дома быстро, достаточно просто воспользоваться вашей духовкой и выделить немного времени для вкусных сладостей.