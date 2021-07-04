Врач назвала неожиданную опасность черешни

Кому нельзя есть черешню / pixabay

Черешня - одна из самых полезных ягод. Она считается отличным источником энергии, нормализует сон, повышает остроту зрения, улучшает пищеварение и работу мозга, помогает справиться с мышечными судорогами и болью.

"Любые темно-окрашенные ягоды содержат полезные фитонутриенты, полифенолы, которые при умеренном употреблении будут защищать организм от разрушительного действия свободных радикалов, а значит и от старения", — говорит диетолог Ирина Мальцева.

Кроме того, в составе черешни содержится и много антоцианов, которые являются мощными антиоксидантами.

Несмотря на это, черешня предупреждает возникновение сахарного диабета и помогает снизить его проявления у больных. Употребление этой ягоды рекомендовано и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Желтые и белые сорта черешни особенно полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек, проблемах со щитовидной железой и при дисбактериозе. При кашле отлично помогают настойки сушеных плодов черешни.

Реклама

Но, слишком большое количество съеденной черешни нередко вызывает расстройство пищеварения и аллергию. Рекомендуемая норма черешни для взрослого человека — до 300 граммов в день.

Читайте такжеВрач рассказала, с какими продуктами опасно есть черешню

Не стоит увлекаться черешней при склонности к метеоризму или гастрите с повышенной кислотностью. Также не рекомендуется есть ягоды сразу после основного приема пищи — это чревато появлением газообразования и расстройства желудка.

Напомним, ранее на рынках украинского курортного города Одесса начали появляться первые черешни. Ягоды продают по огромной цене – около 500 гривен за килограмм.

На Новом рынке стоимость черешни 500 гривен, а попробовать одну ягоду можно, заплатив 7 грн.

По словам продавцов, на остальных рынках Одессы цена черешни приблизительно такая же.