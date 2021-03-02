Врач назвала самые вредные для тела утренние привычки / Flickr / Vladimir Varfolomeev

Популярные среди людей утренние ритуалы и привычки (чашка кофе, зарядка сразу после пробуждения и т.д.) не всегда полностью безопасны для здоровья. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой известного британского врача Мириам Стоппард.

По ее словам, сперва лучше всего избавиться от употребления кофе натощак. Этот напиток не стоит пить сразу после того, как встал с постели. Поскольку это нарушает метаболизм и нормальный уровень сахара в крови. Лучше пить кофе после завтрака.

Также стоит подождать некоторое время и дать телу проснуться перед тем, как заняться зарядкой. Иначе, по словам Стоппард, тренировки принесут организму больше вреда, чем пользы. Медик добавила, что для начала нужно нормально позавтракать, а потом, через двадцать-тридцать минут, делать зарядку.

Кроме того, не стоит пить в утренние часы на пустой желудок стакан апельсинового сока — из-за него сахар в крови "взлетает до небес", подытожила Стоппард.

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