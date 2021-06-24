Врач объяснил, как лучше всего хранить хлеб дома: идеальный способ

Как лучше всего хранить хлеб дома / 1zoom.ru

Срок хранения хлеба в идеале не должен превышать трех дней. Обычно затем вкус хлеба начинает портиться. Как хранить хлеб дома на кухне (особенно в жару), чтобы он оставался вкусным и безопасным для здоровья на протяжении хотя бы недели, объяснил врач и телеведущий Сергей Малоземов.

В интервью радио Sputnik эксперт напомнил, что хлеб – идеальная среда для размножения плесени. Сами споры плесени постоянно присутствуют в воздухе, от них не избавиться. А хлеб с плесенью – очень опасный продукт для здоровья человека.

Вторая проблема длительного хранения хлеба – он быстро сохнет. Поэтому уже через пару дней после покупки вместо хлеба можно получить сухари.

Читайте такжеС какими продуктами нельзя сочетать бананы - экспертОбе проблемы может решить правильный способ хранения. Просто нужно хранить хлеб в холодильнике, а перед употреблением подогревать в микроволновке. А еще лучше – хранить хлеб в морозилке.

"Идеальный способ хранения хлеба, если вы его хотите дольше сохранить – это заморозка. В моей семье мы постоянно этим пользуемся. Мы не так быстро едим хлеб и, если мы купили какой-то вкусный, мы его делим пополам и половину помещаем в морозилку. Потом, когда вам будет нужно, вы можете в духовке или даже микроволновке быстренько его "оживить", – рекомендует Малоземов.

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Ранее врач предупредила, какой хлеб опасен. Хлеб вреден, если в нем есть комочки, предупредила медик.

Напомним, президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец назвал скрытую угрозу хлеба. Эксперт отметил, что хлеб является одним из основных источников соли в рационе человека, а украинцы едят его без меры.

Также эксперт развеяла 5 мифов про белый хлеб. Эксперт по питанию и ученый-диетолог Мария Сителль подчеркнула, что в обществе существует ошибочное мнение, что белый хлеб оказывает большее влияние на здоровье, чем черный.