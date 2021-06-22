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Врач объяснила, как правильно и с пользой кушать мясо

22 июня 2021, 20:21
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Людям с лишним весом рекомендуется употреблять мясо с зеленью и овощами, считает Татьяна Бочарова.

Мясо и овощи на гриле
Мясо лучше всего запивать водой или цитрусовым соком / YouTube

Мясо лучше не кушать одним приемом с молочными продуктами. При таком приеме пищи из-за кальция в сыре, молоке и йогурте организм на 50-60% хуже усваивает железо. Данный аргумент следует учитывать, если говорить о питании детей, беременных женщин и пациентов с анемией. Запивать мясо лучше водой или цитрусовым соком. Мясо хуже переваривается с крахмалистыми продуктами, однако страдающим от избыточного веса желательно его есть с овощами и зеленью. Об этом рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.

"Мясо и молочные продукты не должны соседствовать в одном приеме еды. Дело в том, что кальций, который содержится в сырах, молоке, йогуртах, ухудшает всасывание железа в среднем на 50-60 процентов. Это важно учитывать, когда речь идет о питании детей, беременных, пациентов с диагнозом анемии", - сказала она в комментарии РИА Новости.

Кроме того, по ее словам, мясо желательно запивать стаканом цитрусового сока или водой, чем кофе или чаем. В данных напитках присутствует полифенол танин, из-за которого снижается усвоение железа.

Также врач добавила, что организм хуже воспринимает мясо с хлебом, картофелем, кукурузой и макаронами. В таком комбинации его можно употреблять, однако людям, страдающим проблемам с лишним весом, лучше есть мясо с зеленью и овощами.Читайте такжеВ Украине взлетят цены на мясо: сколько будет стоить килограмм

"Кроме того, мясо хуже переваривается с крахмалистыми продуктами: хлебом, картофелем, кукурузой, макаронами. Это допустимое сочетание, но его следует избегать тем, кто склонен к полноте. Пациентам с лишним весом лучше употреблять мясо с зеленью и овощами", - подчеркнула Татьяна Бочарова.

Напомним, ранее врач-онколог Елена Смирнова заявляла, что шашлык является вредным блюдом. По ее словам, в частности свинина и баранина тяжело перевариваются и запрещены людям, которым диагностированы заболевания желудочно-кишечного тракта.

мясо здоровье
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