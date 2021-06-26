Врач назвала продукты, с которыми нельзя сочетать вино

Врач не рекомендует пить более 2 бокалов вина в день / Фото pixaby

Употребление вина и в частности алкоголя не должно сочетаться с чем-то жирным и острым. Речь идет о колбасе, семге, скумбрии маринованных овощах и васаби. Людям, страдающим гастритом или язвой, подобные эксперименты могут обернуться проблемам со здоровьем и обострением болезней. Нужно следить и за дозировкой алкоголя: два бокала вина не повредят, а вот бутылка в день может привести к болезням. Об этом рассказала гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Анна Денисова.

В комментарии РИА Новости она сказала о том, что сочетания жирного и алкоголя может привести к обострению болезней. Существует риск попасть в больницу в случае сочетания жирного и алкогольных напитков.

"С вином, как и с алкоголем вообще, нельзя есть жирное и острое: сало, колбасы, семгу, скумбрию, маринованные овощи, васаби – приправу, которую употребляют вместе с суши. У людей с хроническими заболеваниями – гастритом или язвой – эти продукты могут вызвать обострение. На фоне сочетания алкоголя и жирного часто случается состояние острого панкреатита. Пациента приходится госпитализировать и, более того, проводить терапию панкреонекроза (диагноз, который представляет собой омертвление тканей и лечится только хирургически)", - утверждает врач.Читайте такжеУченые назвали идеальную закуску к вину

Также она подчеркнула, что людям не следует особенно увлекаться алкоголем. Во избежание болезней можно выпивать 1-2 бокала вина в день. Однако бутылка вина в день, причем без какой-либо закуски, может стать верным путем к панкреатиту, гастриту или язве.

Напомним, специалисты американского агентства Центры по контролю и профилактике заболеваний США считают, что вино может быть полезным для здоровья человека. Однако если его неправильно хранить, напиток может испортиться, а в эпизодических ситуациях и вовсе вызвать болезнь.