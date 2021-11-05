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Врач озвучила три главных причины снижения иммунитета

5 ноября 2021, 20:02

Иммунитет - защитный механизм, который помогает организму бороться с чужеродными веществами:

Иммунитет
Врач назвала три главных причины снижения иммунитета / Pixabay

Если человек долгое время находится под воздействием негативных факторов, то иммунитет ослабнет. А слабый иммунитет не может обеспечить должный иммунный ответ и сохранить постоянство внутренней среды, рассказала врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

Иммунитет - защитный механизм, который помогает организму бороться с чужеродными веществами:

  • микробами,
  • вирусами,
  • гельминтами,
  • продуктами их жизнедеятельности и токсинами.

Контролирует уничтожение поврежденных или устаревших собственных клеток, продуктов распада.

ТОП-3 возможных причины снижения иммунитета

  1. Проблемы со здоровьем: операции, травмы, ожоги, нарушения со стороны ЖКТ, низкая кислотность желудочного сока, ферментативная недостаточность, синдром избыточной кишечной проницаемости, нарушение 1 или 2 фаз детоксикации печени, избыточный вес.
  2. Дефициты основных витаминов и минералов: Д, С, В6, В12, магния, цинка.
  3. Нарушения образа жизни - вредные привычки, неполноценное питание, плохой сон, стресс (не пренебрегайте этими пунктами! Наверняка вы не раз замечали, что заболевали после эмоционального перенапряжения или смены режима работы), переохлаждение, тяжелый физический труд, токсины окружающей среды: пластик, пестициды, пищевые красители и ароматизаторы, трансжиры.

Простуда, грипп, ОРВИ – частые спутники осеннее-зимнего сезона. Правильно подобранные продукты питания укрепят защитные силы организма и помогут побороть инфекции и вирусы. Какие продукты нужно есть, чтобы быстрее выздороветь, разобрался Главред.

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