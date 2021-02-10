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Врач рассказал, что вызывает одышку при ходьбе

10 февраля 2021, 11:00

Реже одышка свидетельствует о более серьезном заболевании.

кашель, болезнь
Реже одышка свидетельствует о более серьезном заболевании. / Фото pixabay.com

Люди могут испытывать одышку во время ходьбы по ряду причин. Иногда это происходит в результате таких состояний, как беспокойство, астма или ожирение.

Реже одышка свидетельствует о более серьезном заболевании.

В этой статье Medical News Today расскажет, что такое одышка, ее причины, как с ней справиться и когда обращаться за помощью.

Что такое одышка?

Одышка - это ощущение дискомфортного дыхания. Она может ощущаться по-разному от человека к человеку, и также может различаться по интенсивности. Люди могут чувствовать одышку или ощущение, что дыхание требует больше усилий, чем обычно.

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Одышка может быть острой или хронической. Острая одышка длится от нескольких часов до нескольких дней, тогда как хроническая одышка длится более 4–8 недель.

Физическая активность, например ходьба, может вызвать или усугубить одышку у некоторых людей.

Одышка отличается от затрудненного дыхания. Люди, которым трудно дышать, должны позвонить в скорую помощь или в местное отделение неотложной помощи для немедленной медицинской помощи.

Тревога

Беспокойство - распространенное психическое заболевание, которое может вызывать одышку, а также многие другие симптомы, такие как:

  • мышечное напряжение
  • быстрое сердцебиение
  • потливость
  • чувство страха или паники
  • волнение
  • ощущение того, что не все под контролем

Люди с тревогой могут постоянно чувствовать себя на грани возбуждения, что может приводить к регулярному чувству усталости или одышки.

Люди, страдающие тревожностью, часто реагируют на лечение психических заболеваний, которое может улучшить их качество жизни. Это может включать:

  • разговоры о терапии, которые могут помочь людям понять причины их беспокойства и как управлять своими эмоциями
  • лекарства, такие как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
  • такие действия, как внимательность

Астма

Астма - распространенное заболевание различной степени тяжести. У некоторых людей он вызывает легкие, случайные симптомы, которые возникают только в ответ на определенные триггеры. В других случаях триггером являются упражнения, а это может означать, что люди будут испытывать симптомы во время ходьбы.

Симптомы астмы включают:

  • хрипы
  • кашель
  • одышка
  • легкая боль в груди
  • кашель во сне

Люди, страдающие астмой, также часто страдают сенной лихорадкой или экземой.

Не всякая астма требует лечения. Некоторые люди могут справиться со своими симптомами, избегая вещей, которые вызывают их симптомы, таких как табак, пылевые клещи, животные или пыльца. Если человек страдает ожирением и астмой, умеренный вес может уменьшить симптомы.

Если человеку требуется лечение, врач часто прописывает бронходилататоры или противовоспалительные препараты.

Ожирение

Ожирение - это состояние, при котором люди имеют лишний вес или жировые отложения, что может сказаться на их здоровье. Люди, страдающие ожирением больше подвержены риску других заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и высокое кровяное давление.

У людей с ожирением также могут быть:

  • одышка
  • акне
  • избыток волос на теле
  • метки на коже
  • варикоцеле
  • дерматит

Людям, страдающим ожирением, следует проконсультироваться со своим врачом или диетологом, чтобы соблюдать здоровую и сбалансированную диету. Иногда это может помочь решить любые основные психические расстройства с помощью терапевта.

Некоторые люди с ожирением могут принимать лекарства для снижения веса или перенести операцию, например рукавную резекцию желудка.

Сердечная аритмия

Сердечная аритмия - это состояние, при котором сердце человека имеет нерегулярный ритм. Некоторые люди с сердечной аритмией не испытывают никаких симптомов, другие - нет.

Симптомы сердечной аритмии включают:

  • нерегулярное, учащенное сердцебиение
  • одышка
  • низкое кровяное давление
  • стеснение в груди
  • временная потеря сознания

Лечение сердечной аритмии зависит от типа аритмии у человека. Врачи могут прописать лекарства, чтобы остановить, предотвратить или контролировать аритмию.

В некоторых случаях людям может потребоваться кардиостимулятор или имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, который контролирует сердечный ритм и помогает сердцу биться с нормальной частотой.

Другим людям может потребоваться кардиоверсия, которая включает использование электрического тока для восстановления естественного ритма сердца. Другой возможной процедурой является катетерная абляция, которая разрушает любую пораженную ткань и вызывает аритмию.

Пневмония

Пневмония - это инфекция легких. Инфекция может возникнуть в результате бактерий, вирусов или грибков. Симптомы пневмонии включают:

  • учащенное дыхание
  • быстрое сердцебиение
  • лихорадка с ознобом или без него
  • поверхностное дыхание или одышка
  • потрескивание в легких

Люди могут лечить легкую пневмонию дома. Врачи могут назначить антибиотики, противовирусные или противогрибковые препараты. Люди также могут покупать безрецептурные лекарства для снятия лихорадки или боли в мышцах.

Некоторым людям может потребоваться стационарное лечение. Больница может вводить антибиотики и жидкости через внутривенный шланг и проводить кислородную терапию для увеличения количества кислорода в крови.

ХОБЛ

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - распространенное заболевание, при котором людям становится все труднее дышать.

Распространенной причиной ХОБЛ является длительное воздействие сигаретного дыма. Тем не менее, воздействие других типов загрязнителей воздуха также может вызывать это.

Симптомы ХОБЛ включают:

  • хрипы
  • бочкообразная грудная клетка
  • одышка
  • респираторный дистресс
  • ослабление мышц

Врачи могут лечить легкие случаи ХОБЛ с помощью бронходилататоров, кортикостероидов и антибиотиков. Людям с тяжелой формой ХОБЛ и людям, которым требуется госпитализация, может потребоваться кислородная и бронхолитическая терапия.

Некоторым людям с ХОБЛ может потребоваться операция, например, буллэктомия или трансплантация легких.

Легочная эмболия

Легочная эмболия - это состояние, которое возникает при нарушении кровотока в легочной артерии. Наиболее частые симптомы тромбоэмболии легочной артерии включают:

  • одышка
  • грудная боль
  • кашель
  • кровохарканье
  • обморок из-за низкого артериального давления

Существует множество различных причин и факторов риска тромбоэмболии легочной артерии. Это может быть более вероятно у людей, которые принимают определенные виды контроля над рождаемостью, например, во время беременности.

Если человек подозревает, что у него тромбоэмболия легочной артерии, ему следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Большинство людей с тромбоэмболией легочной артерии могут принимать антикоагулянтные препараты, которые должны позволить им полностью выздороветь.

Интерстициальное заболевание легких

Интерстициальное заболевание легких (ILD) - это термин, который относится к группе заболеваний легких, которые имеют схожие причины. Это состояние может возникнуть из-за длительного воздействия факторов окружающей среды, например, токсичных газов.

ILD также может быть результатом аутоиммунных заболеваний, приема некоторых лекарств и других заболеваний, таких как пневмония. Симптомы ILD включают:

  • постепенное появление одышки
  • кашель
  • грудная боль

Люди могут попытаться управлять своими симптомами, избегая известных триггеров, таких как сигаретный дым.

Врачи могут назначить кортикостероиды и иммуносупрессивные препараты. В некоторых случаях людям может потребоваться дополнительный кислород.

Что делать?

Есть несколько способов справиться с одышкой.

Люди, страдающие одышкой, могут чувствовать, что им нужно дышать глубже или дышать быстрее. Однако это может усугубить одышку, так как мышцы должны работать тяжелее.

Техники дыхания, которые люди могут попытаться облегчить, включают:

  • мягко вдохнуть через нос и выдохнуть воздух через сжатые губы, как будто задуваете свечу
  • вдох перед тем, как что-то сделать, и выдох после, например, вдох перед вставанием и выдох сразу в вертикальном положении
  • ритмичное дыхание, такое как вдох на один шаг при ходьбе и выдох на 1-2 шага при выдохе

Когда обращаться к врачу

Если человек регулярно испытывает одышку во время ходьбы, ему следует обратиться к врачу. Врачи могут диагностировать причину и предложить наиболее подходящие варианты лечения.

Если человек не может дышать или теряет сознание, необходимо немедленно обратиться в службу экстренной помощи.

здоровье кашель
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