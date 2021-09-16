Врач рассказала, какие анализы помогут проверить состояние щитовидки

Какие анализы нужно сдать для щитовидки

Щитовидка находится впереди шеи, весит всего лишь 20 грамм и отвечает за обмен веществ в человеческом организме

Это она решает, проснетесь вы сегодня с отеками или с идеальной кожей, прибавите пару кило за выходные или лишний кусок торта пролетит без последствий, сходите вы сегодня в туалет или через 3 дня.

Все мы находимся в полном подчинении у этой капризной малышки, рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram, поэтому она посоветовала не злить щитовидку и позаботиться о ее благополучии. Но для начала узнать, как у нее дела.

Какие анализы сдать, чтобы проверить щитовидку

ТТГ (тиреотропный гормон) - гормон ее главного босса - гипофиза. Он заставит щитовидку больше работать, если она разленится. Когда гипофиз недоволен, он отправляет большой отряд ТТГ навести порядок. Если видишь ТТГ выше 2 мкМЕ/мл, то щитовидка устала.

- гормон ее главного босса - гипофиза. Он заставит щитовидку больше работать, если она разленится. Когда гипофиз недоволен, он отправляет большой отряд ТТГ навести порядок. Если видишь ТТГ выше 2 мкМЕ/мл, то щитовидка устала. Свободный Т3 и свободный Т4 - гормоны щитовидной железы, несвязанные с белками крови и имеющие максимальную активность (особенно Т3). Их снижение свидетельствует об истощении ресурса щитовидки. Этот факт доходит до гипофиза - и тот все больше недоволен.⠀Чем меньше Т3 и Т4, тем больше ТТГ.

- гормоны щитовидной железы, несвязанные с белками крови и имеющие максимальную активность (особенно Т3). Их снижение свидетельствует об истощении ресурса щитовидки. Этот факт доходит до гипофиза - и тот все больше недоволен.⠀Чем меньше Т3 и Т4, тем больше ТТГ. Антитела к ТПО (тиреопероксидаза) и антитела к ТГ (тиреоглобулину) - киллеры иммунной системы, которые блокируют работу щитовидной железы. Когда их мало, то щитовидка еще как-то справляется. Но когда их толпа и они давно атакуют бедняжку, то тут она сдается и перестает вырабатывать Т3 и Т4, чем дико раздражает гипофиз и тот отправляет к ней еще больше ТТГ. Чем больше антител, тем ниже Т3/Т4 и выше ТТГ.

Ранее Главред писал о том, что рак щитовидной железы - это редкий тип рака, который поражает щитовидную железу, небольшую железу у основания шеи. Самый частый симптом рака щитовидной железы - утомляемость.