Врачи делают эти четыре вещи, чтобы поскорее вылечить воспаление

Снова побеждает диета, богатая растениями. / УНИАН

Воспаление считается причиной болезней и преждевременного старения.

Вы, вероятно, захотите узнать, что вы можете сделать, чтобы погасить разрушительный огонь в собственном теле.

Вот почему мы обратились к трем врачам, чтобы узнать, что они делают ежедневно, чтобы уменьшить воспаление и сохранить здоровье.

1. Отдавайте предпочтение пробиотикам и пребиотикам

Пребиотики - это разновидность клетчатки, которая питает полезные бактерии в кишечнике. "Когда кишечные бактерии сталкиваются с этим волокном, оно ферментируется, в результате чего выделяются короткоцепочечные жирные кислоты, продукты, сохраняющие целостность кишечника", - рассказывает LIVESTRONG.com Суприя Рао, доктор медицины, гастроэнтеролог.

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В результате здоровый баланс и разнообразие бактерий, а также лучшая целостность барьера GI были связаны со снижением воспаления в кишечнике, указывает исследование 2018 года в Current Developments in Nutrition.

По словам доктора Рао, откажитесь от добавок и сразу начните заполнять свой рацион продуктами, богатыми пробиотиками и пребиотиками. "Я придерживаюсь диеты с высоким содержанием клетчатки и ферментированных продуктов, таких как кимчи, кефир и мисо", - объясняет она.

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на определенных продуктах, богатых пребиотиками, она предлагает включать в свой рацион различные растения. В частности, она стремится есть 30 разных растений в неделю. Это включает овощи, фрукты, цельнозерновые и бобовые.

2. Нагрузка антиоксидантами

Снова побеждает диета, богатая растениями. "Для меня питание и выбор продуктов питания - это самый действенный способ сдержать воспаление", - сказала Сьюзан Блюм, доктор медицинских наук, основатель и директор Центра здоровья.

"Один из путей к воспалению - это свободные радикалы, которые накапливаются в ваших клетках и должны подавляться антиоксидантами. Если вы не едите достаточно, это может вызвать повреждение тканей и воспаление", - объясняет она.

Попробуйте ее антиоксидантный напиток, который она пьет каждое утро:

В блендере смешайте половину яблока, половину лимона, петрушку, темно-зеленую листовую зелень (например, капусту, шпинат, зелень горчицы, мангольд) и жидкий рыбий жир (для омега-3). "Я получаю антиоксидантное и противовоспалительное средство. Это отличный способ начать день, - говорит доктор Блюм.

3. Выпейте зеленый чай

Еще одна противовоспалительная утренняя привычка? Пейте зеленый чай. Это то, что Дебра Джалиман, доктор медицины, дерматолог из Нью-Йорка и автор книги Skin Rules, делает каждое утро.

"Он богат полифенолами, которые являются естественными соединениями, уменьшающими воспаление", - говорит она. Более того, этот напиток также содержит EGCG, мощный растительный антиоксидант (называемый катехином), который защищает клетки от повреждений, которые играют роль в старении и хронических заболеваниях, добавляет доктор Джалиман.

Зеленый чай тоже может украсить вас. "Я использую сыворотку с зеленым чаем и ресвератролом, который богат антиоксидантами, чтобы бороться с повреждением свободных радикалов", - говорит она.

В обзоре, опубликованном в журнале Nutrients за 2019 год, было обнаружено, что нанесение зеленого чая на кожу помогает защитить клетки кожи от солнечных ожогов (все же использовать SPF), уменьшить покраснение и темные пятна от солнечных лучей, улучшить толщину кожи и сгладить тонкие линии.

4. Измените привычки, чтобы лучше спать

"Сон - это когда тело очищается, восстанавливается, а постоянство сна имеет решающее значение для позитивного настроения, сильной энергии и хорошего самочувствия в теле", - объясняет она. Без хорошего сна она просыпается "опухшей и воспаленной".

Доктор Блюм не только ложится спать в 22:30 каждую ночь, но отслеживание дало ей уникальное представление о том, как ее дневные привычки влияют на ее сон.

"Я узнала о вещах, которые имеют отрицательный эффект, например, о стакане вина, о слишком тяжелых тренировках накануне или слишком большом количестве солнца", - говорит она.

Знание того, что мешает вам спать, и корректировка своих привычек, чтобы получить более здоровый ночной отдых, могут окупиться. Согласно обзору и метаанализу, проведенному в журнале "Биологическая психиатрия" за июль 2016 года, нарушение сна связано с увеличением маркеров воспаления.