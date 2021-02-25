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Врачи назвали хронический бронхит ранним предупреждающим знаком смертельной болезни

25 февраля 2021, 12:47

Есть некоторые общие признаки раннего предупреждения, о которых следует знать.

Рак, легкие
Есть некоторые общие признаки раннего предупреждения, о которых следует знать. / ridus.ru

Рак легких развивается, когда клетки в легких бесконтрольно разрастаются, и это распространение обычно распространяется на другие части тела. Как и при любом другом раке, действие по предупреждающим сигналам улучшает результаты выживания.

К сожалению, большинство видов рака легких не вызывают симптомов, пока болезнь не продвинется.

По данным Центров лечения рака Америки (CTCA), отчасти это связано с тем, что в легких мало нервных окончаний.

"Когда рак легких вызывает признаки на ранних стадиях, они могут варьироваться от человека к человеку", - объясняет CTCA.

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Однако есть некоторые общие признаки раннего предупреждения, о которых следует знать.

Как поясняет CTCA, хронический бронхит - это ранний предупреждающий знак.

Бронхит - это инфекция основных дыхательных путей легких (бронхов), вызывающая их раздражение и воспаление.

Обычно из-за этого в легких вырабатывается больше слизи, чем обычно.

Другие ранние признаки рака легких включают:

  • Кашель, который не проходит через две-три недели
  • Затяжной кашель, который усиливается
  • Кровохарканье
  • Боль при дыхании или кашле
  • Стойкая одышка
  • Постоянная усталость или недостаток энергии
  • Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса

Когда обратиться к терапевту

Согласно NHS, вам следует обратиться к терапевту, если у вас есть симптомы рака легких, такие как одышка или постоянный кашель.

"Лечащий врач спросит о вашем общем состоянии здоровья и ваших симптомах", - поясняет медицинский орган.

"Они могут осмотреть вас и попросить вдохнуть в прибор, называемый спирометром, который измеряет, сколько воздуха вы вдыхаете и выдыхаете".

Я в опасности?

Есть несколько факторов, которые могут увеличить риск развития рака легких.

Наличие любого из этих факторов риска не означает, что вы обязательно заболеете раком.

Большинство случаев рака легких вызвано курением, хотя у людей, которые никогда не курили, также может развиться это заболевание.

По данным Cancer Research UK, около семи из 10 случаев рака легких вызваны курением.

Это включает вдыхание сигаретного дыма других людей.

Воздействие определенных веществ также может увеличить риск развития рака легких.

Исследования также показывают, что воздействие паров дизельного топлива в течение многих лет увеличивает риск развития рака легких.

Одно исследование показало, что ваш риск развития рака легких увеличивается примерно на 33 процента, если вы живете в районе с высоким уровнем оксидов азота (в основном производимых автомобилями и другими транспортными средствами).

Естественно, люди, которые регулярно подвергаются воздействию выхлопных газов на работе, имеют более высокий риск развития рака легких.

К другим веществам относятся:

  • Мышьяк
  • Асбест
  • Бериллий
  • Кадмий
  • Уголь и коксовые пары
  • Кремнезем
  • Никель
здоровье Рак
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