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Врачи назвали самое полезное вино и оптимальную дозу

22 октября 2021, 23:32
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У виноградного сока полезные свойства намного скромнее, чем у вина. Но это не значит, что вино нужно употреблять в неограниченном количестве.

Вино
Врачи высказались о пользе вина / УНИАН

Врачи доказали тот факт, что умеренное употребление вина благоприятно влияет на организм. Один бокал этого напитка способен творить чудеса – повышать иммунитет, бороться с различными заболеваниями, укреплять сердце и увеличивать продолжительность жизни, сообщает Invino.

Во Франции исследование показало, что несмотря на большое количество жирной еды, жители страны показали очень низкий уровень заболеваний сердца. Оказалось, что у феномена есть ответ – всю жирную еду французы, запивают бокалом вина.

Технология производства красного вина сильно отличается. При обработке кожица винограда отдает в напиток все свои полезные свойства, и это дает вину такой насыщенный красный цвет. В красном вине намного больше антиоксидантов, чем в белом.

Белое вино делают из белых сортов винограда и кожицу перед производством отделяют.

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У виноградного сока полезные свойства намного скромнее, чем у вина. Но это не значит, что вино нужно употреблять в неограниченном количестве. Оно полезно также при анемии, так как в нем содержится много органичного железа, которое повышает гемоглобин. У белого вина таких полезных свойств нет.

Красное вино содержит полифенолы, ресвератол, флавоноиды и танины. В белом вине этих веществ либо нет, либо в очень небольшом количестве.

Полезным будет то вино, в котором меньше всего сахара – сухое или полусладкое.

Оптимальная доза вина, по мнению американской кардиологической ассоциации – не более 120 мл в день.

Напомним, ранее ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.

Также были названы 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьют спиртные напитки. Те помогут им избежать похмелья.

viber
вино виноград
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