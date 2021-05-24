Врачи назвали супер тарелку, которая продлевает жизнь: как она выглядит

Если правильно распределять продукты, можно прожить долгую и здоровую жизнь.
Инфографика, представленная Гарвардским университетом, показывает, сколько продуктов каждой категории должно быть на вашей тарелке во время еды. Это поможет продлить жизнь и сделать ее более здоровой.
Какие продукты в нее входят?
Одна половина обеденной тарелки должна быть заполнена овощами или фруктами - "стремитесь к разнообразию и цвету", - заявили в университете. Однако есть одна оговорка: картофель не считается овощем, поэтому чипсы, пюре и жареный картофель в меню исключены.
Другая четверть супер тарелки должна состоять из цельного зерна, например:
- Цельнозерновой хлеб
- Ячмень
- Зерна пшеницы
- Лебеда
- Овес
- Коричневый рис
- Пирог из цельной пшеницы
Еще четверть лучше всего заполнять белком, таким как рыба, птица, бобы и орехи.
Они отлично сочетаются с овощами на тарелке и станут отличным дополнением к салату.
Читайте такжеКакая связь между сексом и человеческим долголетием - ответ ученых
Три квадранта супер тарелки:
- 1/4 - полезный белок
- 1/4 - цельнозерновые
- 1/2 - овощи и фрукты
Согласно инфографике, человеку лучше съесть больше овощей, чем фруктов на супер тарелке.
Как и любое растительное масло, используемое для приготовления еды, лучше всего подходят овощные варианты. Примеры включают:
- Оливковое масло
- Рапсовое масло
- Кукурузное масло
- Подсолнечное масло
- Арахисовое масло
Когда дело доходит до освежающего напитка, лучшим вариантом является вода.
Чай и кофе - это нормально, но Гарвардский университет рекомендует ограничить количество молока до одной или двух порций в день.
Гарвардский университет дал и другие полезные советы о том, чего следует избегать, например, сладких напитков.
Следует ограничить потребление красного и обработанного мяса, такого как бекон и колбасы, а также молочных продуктов.
Здоровая диета - отличный способ снизить риск заболеваний и смертности.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтвердили: "Взрослые, которые придерживаются здоровой диеты, живут дольше и имеют более низкий риск ожирения, сердечных заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака".
Кроме того, люди с заболеваниями могут получить пользу от здорового питания.
Питательная пища может помочь людям эффективно управлять своим состоянием и "предотвратить осложнения".
Как неправильное питание может привести к болезни?
Употребление в пищу высококалорийной пищи, не содержащей никаких питательных веществ, - верный способ набрать лишний вес.
Люди с избыточным весом имеют повышенный риск развития диабета 2 типа, поскольку организм теряет способность вырабатывать инсулин. Избыточный вес также связан с "как минимум 13 видами рака", такими как рак груди и кишечника.
Употребление слишком большого количества натрия (например, соли) может привести к повышению артериального давления, что подвергнет человека риску инсульта или сердечного приступа.
Кроме того, употребление жирной пищи может привести к высокому уровню холестерина, что также может привести к тем же результатам.
Это связано с тем, что избыток холестерина прилипает к стенкам артерии, вызывая сужение кровотока.