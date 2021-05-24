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Врачи назвали супер тарелку, которая продлевает жизнь: как она выглядит

24 мая 2021, 10:40

Если правильно распределять продукты, можно прожить долгую и здоровую жизнь.

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Человеку лучше съесть больше овощей, чем фруктов на супер тарелке/Pixabay

Инфографика, представленная Гарвардским университетом, показывает, сколько продуктов каждой категории должно быть на вашей тарелке во время еды. Это поможет продлить жизнь и сделать ее более здоровой.

Какие продукты в нее входят?

Одна половина обеденной тарелки должна быть заполнена овощами или фруктами - "стремитесь к разнообразию и цвету", - заявили в университете. Однако есть одна оговорка: картофель не считается овощем, поэтому чипсы, пюре и жареный картофель в меню исключены.

Другая четверть супер тарелки должна состоять из цельного зерна, например:

  • Цельнозерновой хлеб
  • Ячмень
  • Зерна пшеницы
  • Лебеда
  • Овес
  • Коричневый рис
  • Пирог из цельной пшеницы

Еще четверть лучше всего заполнять белком, таким как рыба, птица, бобы и орехи.

Они отлично сочетаются с овощами на тарелке и станут отличным дополнением к салату.

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Три квадранта супер тарелки:

  • 1/4 - полезный белок
  • 1/4 - цельнозерновые
  • 1/2 - овощи и фрукты

Согласно инфографике, человеку лучше съесть больше овощей, чем фруктов на супер тарелке.

Как и любое растительное масло, используемое для приготовления еды, лучше всего подходят овощные варианты. Примеры включают:

  • Оливковое масло
  • Рапсовое масло
  • Кукурузное масло
  • Подсолнечное масло
  • Арахисовое масло

Когда дело доходит до освежающего напитка, лучшим вариантом является вода.

Чай и кофе - это нормально, но Гарвардский университет рекомендует ограничить количество молока до одной или двух порций в день.

Гарвардский университет дал и другие полезные советы о том, чего следует избегать, например, сладких напитков.

Следует ограничить потребление красного и обработанного мяса, такого как бекон и колбасы, а также молочных продуктов.

Здоровая диета - отличный способ снизить риск заболеваний и смертности.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтвердили: "Взрослые, которые придерживаются здоровой диеты, живут дольше и имеют более низкий риск ожирения, сердечных заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака".

Кроме того, люди с заболеваниями могут получить пользу от здорового питания.

Питательная пища может помочь людям эффективно управлять своим состоянием и "предотвратить осложнения".

Как неправильное питание может привести к болезни?

Употребление в пищу высококалорийной пищи, не содержащей никаких питательных веществ, - верный способ набрать лишний вес.

Люди с избыточным весом имеют повышенный риск развития диабета 2 типа, поскольку организм теряет способность вырабатывать инсулин. Избыточный вес также связан с "как минимум 13 видами рака", такими как рак груди и кишечника.

Употребление слишком большого количества натрия (например, соли) может привести к повышению артериального давления, что подвергнет человека риску инсульта или сердечного приступа.

Кроме того, употребление жирной пищи может привести к высокому уровню холестерина, что также может привести к тем же результатам.

Это связано с тем, что избыток холестерина прилипает к стенкам артерии, вызывая сужение кровотока.

здоровье
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