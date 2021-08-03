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Врачи перечислили первые и опасные признаки атеросклероза

3 августа 2021, 02:10
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По мнению медиков, чаще всего люди воспринимают атеросклероз как признак приближающего старения, избежать которого не удастся. Но ситуация намного сложнее.

Атеросклероз
Врачи перечислили первые и опасные признаки атеросклероза/ ua.depositphotos.com

Борьбу с проявлениями атеросклероза — сужения артерий из-за накопления бляшек — стоит начинать сразу же после появления первых симптомов. Об этом пишет портал Медикфорум со ссылкой на врачей.

По мнению медиков, чаще всего люди воспринимают эту болезнь как признак приближающего старения, избежать которого не удастся. Тем не менее, ранняя диагностика и лечение способны защитить организм от этого недуга. "Заболевание может привести к нехватке крови и кислорода в различных тканях вашего тела или к отрыву кусочков налета и образованию тромба", — говорят специалисты.

Характерными признаками атеросклероза медики называют хроническую слабость, затруднения с дыханием, головную боль и онемение лица, боль в груди, рвота, кашель, потеря аппетита, трудности с концентрацией внимания, а также онемение и боль в конечностях.

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Напомним, ранее известный врач-диетолог Оксана Скиталинская напомнила, что высокий уровень холестерина в организме провоцирует атеросклероз, а восстанавливать все функции нужно с помощью правильного питания и физической активности.

Скиталинская утверждает, что каждый человек может продлить молодость своего организма с помощью наполнения ежедневного меню продуктами, которые обладают противовоспалительными свойствами.

здоровье сосуды
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