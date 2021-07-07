Врачи пояснили, чем именно полезен для здоровья шоколад

Шоколад / УНИАН

В шоколаде содержится огромное количество веществ, которые благотворно влияют на состояние здоровья. Об этом сообщается на сайте Национального центра биотехнологической информации США.

По словам экспертов, прежде всего, в нем содержатся гормоны, которые отвечают за настроение — серотонин, эндорфин и допамин (т .н. "гормон счастья").

"Шоколад может взаимодействовать с некоторыми системами нейромедиаторов, такими как дофамин, серотонин и эндорфин (содержащиеся в какао и шоколаде), которые способствуют регулированию аппетита и улучшению настроения", — говорится в исследовании.

Сырое какао, утверждают ученые, крайне полезно для сердца. В нем содержатся флаванолы — растительные соединения, которые, как считается, улучшают кровообращение в сердце, снижают кровяное давление и воспаление и даже понижают уровень холестерина.

Кроме того, шоколад способен усиливать мозговую активность, благодаря кофеину и теобромину, которые являются природными стимуляторами. При этом, эксперты советуют с вниманием подходить к выбору шоколада − чем меньше в плитке сахара, к примеру, в горьком или в темном, тем ниже вероятность резкого ухудшения самочувствия после падения уровня сахара в крови.

Реклама

Читайте такжеКакой шоколад самый полезный: диетолог развенчала миф

Напомним, ранее профессор Алексей Буеверов рассказал, сколько шоколада можно есть в день. По его словам, норма для среднестатистического человека - около 50 граммов темного шоколада, в котором не менее 50% какао.

Эксперты развенчали миф о том, что если есть темный шоколад, то он будет меньше вредить фигуре.