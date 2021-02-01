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Врачи рассказали, как заранее распознать болезнь почек

1 февраля 2021, 04:26
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Медики составили рекомендации по поводу симптомов распространенного заболевания.

Почка
Врачи рассказали, как заранее распознать болезнь почек / УНИАН

Различные болезни почек могут возникнуть, если эти органы не работают должным образом. В первую очередь ‒ не удаляют токсины из системы. Об этом сообщает портал Zik со ссылкой на исследования врачей.

Как правило, заболевания почек вызваны гипертензией, инфекцией и сахарным диабетом. А также недостаток питьевой воды, нездоровое питание, физическая пассивность, курение и неправильный прием лекарств могут привести к проблемам с этими органами.

Ранними симптомами признаков болезни почек являются:

  • Изменение цвета мочи (кровь в моче, частые позывы к мочеиспусканию).
  • Проблемы со сном.
  • Рвота и тошнота.
  • Недостаток сил и усталость.
  • Неспособность сосредоточиться.
  • Нарушение пищеварения.
  • Металлический привкус во рту и отсутствие аппетита.
  • Затрудненное дыхание.
  • Покалывание и высыпания на коже.
  • Боль над поясницей.
  • Мышечные спазмы.
  • Частая икота.
  • Отек ступней и ног.
  • Плохая циркуляция крови.

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здоровье почки
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