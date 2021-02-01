Врачи рассказали, как заранее распознать болезнь почек

Медики составили рекомендации по поводу симптомов распространенного заболевания.
Различные болезни почек могут возникнуть, если эти органы не работают должным образом. В первую очередь ‒ не удаляют токсины из системы. Об этом сообщает портал Zik со ссылкой на исследования врачей.
Как правило, заболевания почек вызваны гипертензией, инфекцией и сахарным диабетом. А также недостаток питьевой воды, нездоровое питание, физическая пассивность, курение и неправильный прием лекарств могут привести к проблемам с этими органами.
Ранними симптомами признаков болезни почек являются:
- Изменение цвета мочи (кровь в моче, частые позывы к мочеиспусканию).
- Проблемы со сном.
- Рвота и тошнота.
- Недостаток сил и усталость.
- Неспособность сосредоточиться.
- Нарушение пищеварения.
- Металлический привкус во рту и отсутствие аппетита.
- Затрудненное дыхание.
- Покалывание и высыпания на коже.
- Боль над поясницей.
- Мышечные спазмы.
- Частая икота.
- Отек ступней и ног.
- Плохая циркуляция крови.
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Автор: Дмитрий Видоменко