Врачи рассказали, как заранее распознать болезнь почек / УНИАН

Различные болезни почек могут возникнуть, если эти органы не работают должным образом. В первую очередь ‒ не удаляют токсины из системы. Об этом сообщает портал Zik со ссылкой на исследования врачей.

Как правило, заболевания почек вызваны гипертензией, инфекцией и сахарным диабетом. А также недостаток питьевой воды, нездоровое питание, физическая пассивность, курение и неправильный прием лекарств могут привести к проблемам с этими органами.

Ранними симптомами признаков болезни почек являются:

Изменение цвета мочи (кровь в моче, частые позывы к мочеиспусканию).

Проблемы со сном.

Рвота и тошнота.

Недостаток сил и усталость.

Неспособность сосредоточиться.

Нарушение пищеварения.

Металлический привкус во рту и отсутствие аппетита.

Затрудненное дыхание.

Покалывание и высыпания на коже.

Боль над поясницей.

Мышечные спазмы.

Частая икота.

Отек ступней и ног.

Плохая циркуляция крови.

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