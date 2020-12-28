Выяснилось, почему COVID-19 смертельно опасен для пациентов с диабетом

Выяснилось, чем опасен коронавирус для диабетчиков / Mskgazeta

Во время заражения коронавирусом пациентов с диабетом, которые принимают препараты для снижения уровня сахара в крови, может повышаться риск развития диабетического кетоацидоза.

Такое предположение сделали исследователи из Brigham and Women's Hospital, передает MedicalХpress.

Диабетический кетоацидоз – редкое, но серьезное осложнение сахарного диабета, способное привести к летальному исходу. Это состояние характеризуется тем, что клетки организма не получают достаточно глюкозы для исполнения своих функций. Нехватка глюкозы компенсируется за счет метаболизма жиров, что приводит к накоплению кетонов.

Были изучены пять случаев развития диабетического ацидоза у пациентов с COVID-19, которые поступили в стационар для лечения основного заболевания – сахарного диабета. Все больные принимали селективные ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 (SGLT2i). Авторы рекомендуют приостановить прием таких лекарств в случае болезни, потери аппетита.

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Также они подозревают, что COVID-19 может быть причиной повышенного риска диабетического кетоацидоза. При заражении вирус связывается с клетками поджелудочной железы, вырабатывающими инсулин, и может оказывать на них токсическое действие. Еще одним фактором может быть повышение уровня цитокинов, которое является частью иммунного ответа на инфекцию.