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Яблочный уксус для похудения: ученые раскрыли неприятную правду

15 марта 2021, 13:04

В последнее время некоторые люди особенно заинтересовались яблочным уксусом.

Ученые, похудение
В последнее время некоторые люди особенно заинтересовались яблочным уксусом / stilnos.com

Употребление яблочного уксуса может принести пользу здоровью. Однако нет никаких доказательств того, что его употребление в определенное время дня имеет какие-либо эффекты.

Производители производят яблочный уксус путем ферментации яблочного сидра.

Как и большинство других видов уксуса, яблочный уксус содержит 4–7% уксусной кислоты. Это популярная во всем мире приправа.

В последнее время некоторые люди особенно заинтересовались яблочным уксусом как средством для похудения, пишет Medical News Today.

В этой статье выясняется, помогает ли утреннее употребление яблочного уксуса похудеть. Также будут изучены другие потенциальные преимущества для здоровья и возможные риски употребления этого вещества.

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Почему некоторые люди пьют яблочный уксус по утрам

Некоторые люди считают, что употребление яблочного уксуса по утрам способствует похудению. Эта идея приобрела популярность в последние годы среди поставщиков контента о здоровье и благополучии.

Однако, несмотря на широко сообщаемые преимущества, доказательства в поддержку этих утверждений полностью анекдотичны.

В настоящее время нет исследований, доказывающих, что употребление яблочного уксуса в определенное время способствует снижению веса.

Доказательства в пользу яблочного уксуса и похудения в целом

Некоторые данные свидетельствуют о том, что употребление яблочного сидра может помочь людям похудеть. Однако для убедительной демонстрации этой взаимосвязи требуются дополнительные исследования.

Например, одно более старое исследование на животных, проведенное в 2014 году, показало, что мыши, получавшие уксусную кислоту, как правило, набирали меньше жира.

Другое исследование на животных показало аналогичные результаты у крыс. Однако важно помнить, что яблочный уксус может не оказывать подобных эффектов на человека.

Предыдущее исследование 2014 года показало, что уксус может помочь похудеть людям с ожирением. Тем не менее, исследователям требуется больше доказательств, чтобы полностью подтвердить это утверждение, поскольку размер выборки в этом исследовании был относительно небольшим.

Другое исследование 2014 года изучало влияние потребления уксуса на уровень сахара в крови, инсулин и чувство сытости. Это предполагает, что потребление уксуса может снизить уровень сахара в крови и уровень инсулина, одновременно увеличивая чувство сытости.

Однако размер выборки в этом исследовании был очень небольшим. Как правило, влияние яблочного уксуса на потерю веса требует дополнительных исследований.

Другие преимущества яблочного уксуса

Есть некоторые свидетельства того, что яблочный уксус может быть полезен для здоровья человека и по другим причинам. Несмотря на это, ученые не до конца понимают более широкое воздействие яблочного уксуса на здоровье.

Например, исследования на животных показывают, что яблочный уксус снижает окислительный стресс у крыс. Однако исследователи не наблюдали таких эффектов у людей.

Окислительный стресс возникает, когда свободные радикалы взаимодействуют с клетками организма. Свободные радикалы - это молекулы, переносящие кислород, которые имеют неравномерное количество электронов, что делает их очень реактивными.

Когда в организме человека слишком много свободных радикалов, в его клетках могут произойти изменения. Если это будет продолжаться, это может привести к серьезным заболеваниям, в том числе:

  • рак
  • нейродегенеративные заболевания
  • воспаление
  • сердечное заболевание

Некоторые исследования показывают, что уксус может снизить высокое кровяное давление у крыс. И снова, однако, ученые не обнаружили подобных эффектов у людей.

В более раннем исследовании 2007 года ученые обнаружили, что яблочный уксус может помочь некоторым людям с диабетом 2 типа. У людей с хорошо контролируемым диабетом прием этого вещества перед сном помогает регулировать уровень глюкозы в крови во время бодрствования.

Одно исследование также предполагает, что яблочный уксус может обладать противомикробными свойствами. Авторы этого исследования сообщают, что это вещество было так же эффективно, как гипохлорит натрия, против двух видов микробов. Стоматологи часто используют гипохлорит натрия для лечения зубных инфекций.

Имеет ли значение время суток?

Нет никаких научных доказательств того, что употребление яблочного уксуса в определенное время имеет какой-либо эффект.

Хотя эта идея кажется популярной, она не имеет никакого научного обоснования.

Побочные эффекты

Употребление яблочного уксуса само по себе может иметь некоторые нежелательные побочные эффекты.

Например, одно исследование 2014 года показывает, что многие люди испытывают тошноту после употребления этого вещества.

Авторы исследования говорят, что это может объяснить, почему употребление яблочного уксуса может обуздать аппетит. Имея это в виду, они не рекомендуют его в качестве подавителя аппетита.

Дополнительно яблочный уксус содержит уксусную кислоту. Следовательно, человек, который часто пьет яблочный уксус, может способствовать эрозии зубной эмали. Некоторые исследования также показывают, что ежедневное употребление уксуса приводит к стиранию зубов.

здоровье
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