Йога: названы 7 научно-доказанных преимуществ

В йоге перемещение тела в различные позы помогает улучшить гибкость и равновесие. / Фото: УНИАН

Йога - это тип упражнений для разума и тела, который предполагает выполнение различных физических поз. Существует множество стилей йоги, от нежной и медленной до интенсивной и быстрой.

Практика йоги может принести следующие преимущества для физического и психического здоровья:

1. Йога увеличивает гибкость и равновесие

В йоге перемещение тела в различные позы помогает улучшить гибкость и равновесие. Небольшое исследование 2016 года показало, что после 10 недель занятий йогой раз в две недели спортсмены-мужчины из колледжей улучшили свою гибкость и равновесие больше, чем те, кто не практиковал йогу.

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Чтобы ваше тело могло двигаться и эффективно функционировать, необходима гибкость. Гибкость также "предотвращает негативное воздействие мышц на суставы", - говорит Дженнифер Йенс, инструктор по йоге, личный тренер и владелица фитнес-центра.

Равновесие также важно, чтобы избежать падений и травм. Поскольку многие позы йоги включают балансировку, например, позы на одной ноге, йога может улучшить баланс.

Йога может восстановить гибкость и равновесие, которые люди теряют с возрастом. "Это заставляет нас двигать нашим телом способами, которые мы обычно не делаем в повседневной жизни", - говорит Крис Куб, физиотерапевт, сертифицированный йога-терапевт.

2. Йога наращивает силу

Йога наращивает мышечную силу, используя вес тела как форму сопротивления. По словам Йенса, удерживая позы или выполняя их, вы наращиваете мышечную выносливость. Под мышечной выносливостью понимается то, как долго мышца может выполнять упражнение повторно.

В небольшом исследовании 2015 года взрослые в Китае, которые практиковали хатха-йогу, заметили улучшение мышечной силы и гибкости через 12 недель.

Йога воздействует на все тело, но более энергичные разновидности йоги, такие как виньяса, делают больше для укрепления мышц, чем более мягкие формы йоги, такие как инь.

3. Йога улучшает здоровье сердца

Йога обычно не считается кардиотренировкой, потому что она не заставляет ваше сердце биться так же сильно, как, например, бег. Тем не менее, она по-прежнему работает для вашей сердечно-сосудистой системой и помогает сохранить здоровье вашего сердца.

"Если вы быстро двигаетесь, ваш пульс увеличивается, и со временем у вас повышается выносливость сердечно-сосудистой системы", - говорит Йенс. Виньяса и Аштанга - это более быстрые версии йоги, которые могут считаться кардио.

4. Йога может облегчить боль в спине

Исследование 2011 года показало, что три месяца занятий йогой уменьшили боль у людей с хронической или повторяющейся болью в пояснице больше, чем у тех, кто только что получил обычную помощь.

Боль в спине иногда связана с неправильной осанкой. По словам Йенса, для некоторых людей улучшение осанки - главное преимущество йоги. По ее словам, благодаря правильной осанке ваши суставы остаются ровными, что снимает напряжение.

Йога помогает улучшить осанку и облегчить боль в спине, потому что она улучшает гибкость и выносливость ваших мышц, а также вашу подвижность. Во многих позах йоги задействуются мышцы спины, а также другие мышцы, например кора, которые связаны с мышцами спины.

5. Йога может облегчить симптомы артрита

Артрит, состояние, вызывающее боль и скованность, возникает из-за воспаления сустава. Обзор исследований пациентов с ревматоидным артритом 2020 года показал, что йога улучшила их физическую функцию. Возраст участников исследований был от 30 до 70 лет, 86% из них составляли женщины.

"Как физиотерапевт, я включаю йогу в своей работе с клиентами, которые имеют опорно-двигательного аппарата проблемы", - говорит Йенс.

Некоторым людям с артритом может потребоваться избегать интенсивных упражнений из-за стресса, который они вызывают на их суставы. Однако йога может быть лучшей тренировкой, потому что вы используете только вес своего тела и можете заниматься в своем собственном темпе, говорит Йенс. Проконсультируйтесь с врачом перед тем, как начинать какие-либо упражнения.

6. Йога помогает похудеть

Как правило, йога сжигает меньше калорий, чем кардио. Например, вот количество калорий, сожженных за один час следующих упражнений:

Силовая йога: 284 калории

Хатха-йога: 173 калории

Бег: 976 калорий

Езда на велосипеде: 888 калорий

Однако эти дополнительные 200 калорий могут накапливаться. Обзор 2013 года показал, что программы йоги часто помогают людям похудеть. Обзор показал, что эффективность йоги в помощи людям в похудании зависит от того, как часто они занимаются, как долго они занимаются, и включает ли их программа йоги элемент диеты среди других показателей.

7. Йога снижает стресс и улучшает самочувствие

Согласно обзору 2011 года, йога может улучшить качество жизни несколькими способами, например уменьшить: