УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Йогурт и "молочка" влияют на давление: что происходит

19 марта 2021, 17:45

Кисломолочные продукты очень полезны для здоровья.

Айран_йогурт
Ученые планируют выпустить продукт для пациентов с гипертензией / Pixabay

Химические вещества в ферментированном молоке и других продуктах, изготовленных из него, таких как живой йогурт, помогают управлять здоровыми кишечными бактериями, которые расщепляют пищу.

По словам исследователей, появляется все больше доказательств того, что кишечные бактерии или микробиота могут влиять на развитие высокого кровяного давления, пишет Express.co.uk.

Также может помочь употребление кисломолочных продуктов, таких как йогурт, кефир, кисломолочная пахта и кинжёлк (скандинавское кислое молоко).

Автор исследования доктор Белинда Вальехо-Кордова из Центра исследований и разработок пищевых продуктов в Соноре, Мексика, сказала: "Несколько исследований показали, что ферментированное молоко может положительно влиять на микробиоту кишечника или оказывать антигипертензивное действие.

Читайте такжеВрачи назвали коварную опасность йогурта

Однако несколько исследований показали связь между антигипертензивным эффектом ферментированного молока и индуцированным микробным балансом. Примечательно, что антигипертензивный эффект был приписан в основном пептидам ACEI, и немногие исследования связывали этот эффект с модуляцией кишечника".

По словам исследователей, появляется все больше свидетельств того, что кишечные бактерии или микробиота могут влиять на развитие высокого кровяного давления.

Специальное молоко может быть разработано для людей с гипертонией.

В исследовании также рассматривались способы управления кишечником с помощью этих специально разработанных видов молока.

Идея состоит в том, что это молоко будет продаваться в супермаркетах вместе с растущим числом альтернативных продуктов для здоровья.

Здоровые бактерии и органические белки, содержащиеся в некоторых ферментированных молочных продуктах, могут контролировать микробиоту и, следовательно, способствовать снижению высокого кровяного давления.

Высокое кровяное давление является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и одной из основных причин смерти во всем мире.

Вальехо-Кордова сказал: "Новые данные свидетельствуют о том, что антигипертензивное ферментированное молоко, включая пробиотики, биоактивные пептиды и экзополисахариды, полученные из молока, ферментированного определенными молочнокислыми бактериями, может регулировать микробиоту кишечника.

Таким образом, существует потенциал для разработки ферментированного молока на заказ с модуляцией кишечной микробиоты и эффектами снижения артериального давления.

Результаты были опубликованы в Journal of Dairy Science, и ученые говорят, что дополнительные исследования помогут понять антигипертензивный эффект ферментированного молока.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Йогурт и "молочка" влияют на давление: что происходит». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Спасает от ожирения и болезней сердца: найден способ минимизировать вред жирной пищиСпасает от ожирения и болезней сердца: найден способ минимизировать вред жирной пищи Новая канонада магнитных бурь с 18 марта: как пережитьНовая канонада магнитных бурь с 18 марта: как пережить Распознать тромб: пять признаков на рукеРаспознать тромб: пять признаков на руке Для долголетия и похудения: назван полезный крепкий алкогольный напитокДля долголетия и похудения: назван полезный крепкий алкогольный напиток Тромб в головном мозге: как вовремя распознать смертельное состояниеТромб в головном мозге: как вовремя распознать смертельное состояние

Последние новости

17:56
Разгонявший протесты генерал МВД стал возможным преемником Лукашенко
17:46
Подписка EA Play стала частью Game Pass на ПК – доступ к 60+ играм EA Видео
17:45
Йогурт и "молочка" влияют на давление: что происходит Видео
17:40
Суд оставил за решеткой скандального активиста Стерненко Видео
17:35
Гороскоп на 20 марта для всех: прорывной день и зарождение вражды Видео
Реклама
17:14
Starbreeze нашла способ спасти Payday 3, но придется подождать Видео
17:11
Украина снова разрешит вывозить лес-кругляк в ЕС, но при одном условии Видео
17:07
Эрдоган "наехал" на Байдена за убийцу и похвалил Путина Видео
16:57
Украинцам пообещали резкое похолодание до -12 градусов и мокрый снег Видео
16:43
Как понять, что фарш опасен для здоровья: признаки Видео
16:26
Sony взяла под крыло "нового Кодзиму" для создания эксклюзивных игр
16:24
У Кличко назвали условия работы транспорта при жестком карантине Видео
16:08
Силовики нагрянули с обысками в фирмы родственников Медведчука и Козака Видео
16:06
Персональные тренера рассказали, как сжигать больше жира во время ходьбы Видео
16:02
В Мариуполе запустят ультрасовременный ВУЗ
16:00
Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время Видео
15:53
Сашу Грей в образе Аленушки "жарят" в комментариях за ее "русский борщ" Видео
15:46
Взбунтовавшиеся против локдауна ФОПы поставили жесткое условие властям Видео
15:45
Пропаганду "русского мира" в Раде хотят приравнять к нацизму: как будут наказывать
15:35
Киевщина уходит на жесткий карантин: названы запреты Видео
Реклама
15:20
Steam распродаёт GTA, RDR 2 и другие игры Rockstar с большими скидками
15:14
От жира на животе можно избавиться быстро: что делать Видео
15:14
В Украине запретили коллекторский террор: что нужно знать украинцам Видео
15:04
Суд снял бан с книги о Стусе и обязал Медведчука заплатить автору Видео
15:00
Отмена перевода часов в Украине: Рада провалила голосование Видео
14:48
С производителей COVID-вакцин сняли ответственность за итог прививок Видео
14:21
В Слуге народа заговорили об остановке транспорта в Киеве из-за локдауна Видео
14:18
С новым обновлением в Telegram появился свой Clubhouse, только лучше
13:56
В Кремле раскрыли планы Путина по США после заявления Байдена Видео
13:42
Рада решила уйти на карантин до начала апреля Видео
13:36
Life is Strange 3, Hitman, Мстители – главное с шоу Square Enix Видео
13:35
Чем прославилась Лина Костенко: самые интересные факты о ней Видео
13:24
Когда полнолуние в марте 2021, и что противопоказано: советы от астрологов Видео
13:17
Меркель объявила о требованиях к Евросоюзу из-за Крыма и Донбасса Видео
12:50
Литва призвала украинцев не покупать электроэнергию у Беларуси назло Путину Видео
12:44
Компания Microsoft перенесла запуск "совершенно новой" Windows
12:13
Остановка всех перевозок: Укрзализныця предупредила о страйке Видео
12:07
В городах Украины начались протесты ФОПов из-за усиления карантина Видео
11:49
В Украине выросло количество оранжевых зон Видео
11:30
Врач объяснил, кто болеет COVID-19 повторно и почему не стоит бояться Видео
Реклама
11:01
Гороскоп на 19 марта для всех: денежные перемены и рост сексуальности Видео
10:41
У Зеленского объяснили ситуацию с ужесточением карантина в Украине Видео
10:30
"Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО Видео
10:18
Сын Трампа оскорбил Байдена из-за скандала с Путиным Видео
10:17
Почему не стоит переоценивать скандальные слова Байдена о Путине мнение
09:47
Байден не жалеет, что назвал Путина "убийцей" Видео
09:30
Эксперты объяснили, почему Украина упорно не отказывается от AstraZeneca Видео
09:23
Россия "отомстила" Байдену в Совбезе ООН после его слов о Путине Видео
09:22
Тренировка после еды: факторы риска Видео
09:13
После кровавой стрельбы в спа-салонах США накрыли акции протеста Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять