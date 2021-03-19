Йогурт и "молочка" влияют на давление: что происходит

Ученые планируют выпустить продукт для пациентов с гипертензией / Pixabay

Химические вещества в ферментированном молоке и других продуктах, изготовленных из него, таких как живой йогурт, помогают управлять здоровыми кишечными бактериями, которые расщепляют пищу.

По словам исследователей, появляется все больше доказательств того, что кишечные бактерии или микробиота могут влиять на развитие высокого кровяного давления, пишет Express.co.uk.

Также может помочь употребление кисломолочных продуктов, таких как йогурт, кефир, кисломолочная пахта и кинжёлк (скандинавское кислое молоко).

Автор исследования доктор Белинда Вальехо-Кордова из Центра исследований и разработок пищевых продуктов в Соноре, Мексика, сказала: "Несколько исследований показали, что ферментированное молоко может положительно влиять на микробиоту кишечника или оказывать антигипертензивное действие.

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Однако несколько исследований показали связь между антигипертензивным эффектом ферментированного молока и индуцированным микробным балансом. Примечательно, что антигипертензивный эффект был приписан в основном пептидам ACEI, и немногие исследования связывали этот эффект с модуляцией кишечника".

По словам исследователей, появляется все больше свидетельств того, что кишечные бактерии или микробиота могут влиять на развитие высокого кровяного давления.

Специальное молоко может быть разработано для людей с гипертонией.

В исследовании также рассматривались способы управления кишечником с помощью этих специально разработанных видов молока.

Идея состоит в том, что это молоко будет продаваться в супермаркетах вместе с растущим числом альтернативных продуктов для здоровья.

Здоровые бактерии и органические белки, содержащиеся в некоторых ферментированных молочных продуктах, могут контролировать микробиоту и, следовательно, способствовать снижению высокого кровяного давления.

Высокое кровяное давление является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и одной из основных причин смерти во всем мире.

Вальехо-Кордова сказал: "Новые данные свидетельствуют о том, что антигипертензивное ферментированное молоко, включая пробиотики, биоактивные пептиды и экзополисахариды, полученные из молока, ферментированного определенными молочнокислыми бактериями, может регулировать микробиоту кишечника.

Таким образом, существует потенциал для разработки ферментированного молока на заказ с модуляцией кишечной микробиоты и эффектами снижения артериального давления.

Результаты были опубликованы в Journal of Dairy Science, и ученые говорят, что дополнительные исследования помогут понять антигипертензивный эффект ферментированного молока.