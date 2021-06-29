7 болезней, о которых расскажут ваши глаза

О каких болезнях говорят глаза / pixabay

Наши глаза порою так о многом могут рассказать без всяких слов. Ученые утверждают, что изначально существует только два цвета глаз – голубые и карие.

Индивидуальный оттенок глаз, цвет радужки меняется с годами, это зависит от "наложения" на основной цвет других пигментов.

Считается, что у обладателей голубых глаз природой заложен крепкий иммунитет. А темноглазые представители юга в свою очередь отличаются более горячим темпераментом, с менее крепким иммунитетом.

Как говорят ученые, в нашем организме взаимосвязано, если какие-то проблемы со здоровьем появляются внутри, определенный знак об этом тут же появляется на радужке или отображается на белках глаз.

Сегодня, специалисты с точностью могут определить психическое состояние или проблему со здоровьем:

Плотная, ровная, гладкая радужка и склеры чистого белого цвета говорят о прекрасной наследственности, крепком здоровье, сильном иммунитете, способности противостоять стрессам и легко восстанавливаться после любых болезней.

Чем слабее плотность радужки, тем слабее иммунитет, тем выше склонность к раздражительности, частым сменам настроения, головным болям, нервным срывам. Желтый ободок вокруг зрачка говорит о проблемах желчного и печени.

Пожелтение белков сигнализирует о проблемах с печенью, это один из признаков гепатита. Белесый цвет во внутреннем углу глаз свидетельствует о плохом кровообращении, низком уровне гемоглобина, проблемах ЖКТ.

Темный цвет в углу век сигнализирует о плохом пищеварении.

Кроваво-оранжевый оттенок в углу глаз советует обратить внимание на работу печени, селезенки, поджелудочной железы. Красные дорожки на склерах – признак гипертонической болезни.

Как ранее сообщал Главред, ученые провели исследование, как ночной режим на телефоне влияет на глаза.