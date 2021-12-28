Больше белка, железа и витамина С: какие продукты есть для роскошных волос

Нужно ограничить себя в употреблении кофе и чая, ведь большое количество таких напитков мешает усваиваться витаминам и минералам.
Питание напрямую влияет на состояние волос. Их можно сделать более густыми, блестящими и предотвратить выпадение, улучшив свой рацион.
Какие продукты нужно есть, чтобы улучшить состояние волос, рассказала на своей странице в Instagram украинская спортсменка и звездная тренер по похудению Анита Луценко.
Она отмечает, что в рационе должно быть достаточное количество белка, железа, витамина С и здоровые жиры.
По словам Аниты Луценко, чтобы "волосы колосились", не выпадали и были блестящими, нужно каждый день есть:
- достаточное количество белка (мясо, рыба, яйца, курятина, индюшатина, сыр, морепродукты),
- красное мясо 1-2 раза в неделю служит идеальным источником железа,
- витамин C для лучшего усвоения железа (перец, брокколи, цитрусовые, киви, зелень, капуста),
- здоровые жиры в рационе (масло, сметана, орехи, семечки, авокадо).
Чтобы организм получил максимальное количество витаминов и минералов, питание должно быть разнообразным, подчеркнула Луценко.
Также она отметила, что стоит ограничить количество кофе и чая, которое вы выпиваете каждый день.
"Не стоит выпивать по 10 чашек чая и кофе в день. Это препятствует усвоению витаминов и минералов", – написала она.
Ранее "Главред" рассказывал, какие продукты помогают остановить выпадение волос. Главная причина, почему выпадают волосы – недостаток витаминов.
Также эксперт ранее объяснила, как правильно выбрать расческу для ваших волос. Расческа не должна быть из компонентов, которые могут навредить волосам.
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