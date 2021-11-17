Врачи назвали популярные напитки, из-за которых могут выпадать волосы

Причины выпадения волос / Instagram

Выпадение волос связывают с естественным побочным эффектом старения, а также продуктами питания, которые вы употребляете. Алкоголь и то, сколько вы его употребляете каждую неделю, могут быть ведущим, заявил глава британской платформы мужского здоровья Manual Эрима Чаудри, сообщает Express.

Хотя нет прямой связи между алкоголем и выпадением волос, количество напитков, которые вы употребляете в неделю, может повлиять на то, насколько пышными будут выглядеть ваши волосы в целом.

"Пьянство на самом деле может привести к дефициту питательных веществ или гормональным проблемам, которые, в свою очередь, могут проредить ваши оставшиеся локоны", - отметил доктор.

Чрезмерное употребление алкоголя может способствовать дефициту или нарушению всасывания цинка, меди или белка.

Существует ряд исследований, которые говорят о том, что недостаток этих питательных веществ может со временем привести к выпадению волос.

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Известно, что цинк и фолиевая кислота помогают поддерживать силу и густоту волос.

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Чрезмерное употребление алкоголя может лишить ваш организм этих жизненно важных питательных веществ и привести к ломкости и истончению волос.

Также есть предположения, что к выпадению волос может привести недостаток железа. Хотя исследование 2021 года должно было подтвердить эту теорию, ученые отметили, что результаты были противоречивыми.

Ранее Главред писал о том, что есть различные факторы, которые способствуют выпадению волос, и предложила способы борьбы с этим неприятным процессом. Об этом известный нутрициолог Ольга Ковиненко.

Самой распространенной причиной возникновения подобной проблемы специалист назвала железодефицитную анемию, которая может развиваться на фоне хронических заболеваний (особенно аутоиммунных и эндокринных), при проблемах с желудочно-кишечным трактом или несбалансированном питании (группа риска — вегетарианцы).

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