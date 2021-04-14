Часть предметов быта несет вред для мозга - ученые

Немецкие ученые закончили длительный проект по исследованию того, какие предметы быта могут, при определенных условиях, нести опасность для мозга.
Ученые Байройтского университета (Федеративная Республика Германия) выяснили, что пластификаторы, содержащиеся во многих предметах быта, могут нарушать важные функции человеческого мозга. Статья с результатами их исследования была опубликована в издании Communications Biology.
В ходе экспериментов специалисты обнаружили, что даже небольшие количества пластификатора бисфенола А и бисфенола S нарушают передачу сигналов между нервными клетками в мозге рыб. По мнению ученых, подобное влияние они могут оказывать и на нервную систему человека, поэтому необходимо разработать пластификаторы, не представляющие вреда для организма.
Часть нейронов мозга передают сигналы, которые запускают состояние возбуждения в нижележащих клетках, а другие клетки мозга выполняют функцию торможения. Далее ‒ координация возбуждения и торможения важна для здоровой центральной нервной системы, однако пластификаторы нарушают баланс. Кроме того, эти повреждения не проявляют себя сразу. Но в среднем спустя месяц воздействия ущерб становится очевидным. Это происходит из-за того, что бисфенолы влияют на потенциал действия нейронов и изменяют передачу сигналов через синапсы.
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