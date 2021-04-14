Часть предметов быта несет вред для мозга - ученые

Часть предмета быта несет вред для мозга / tominsup / Flickr

Ученые Байройтского университета (Федеративная Республика Германия) выяснили, что пластификаторы, содержащиеся во многих предметах быта, могут нарушать важные функции человеческого мозга. Статья с результатами их исследования была опубликована в издании Communications Biology.

В ходе экспериментов специалисты обнаружили, что даже небольшие количества пластификатора бисфенола А и бисфенола S нарушают передачу сигналов между нервными клетками в мозге рыб. По мнению ученых, подобное влияние они могут оказывать и на нервную систему человека, поэтому необходимо разработать пластификаторы, не представляющие вреда для организма.

Часть нейронов мозга передают сигналы, которые запускают состояние возбуждения в нижележащих клетках, а другие клетки мозга выполняют функцию торможения. Далее ‒ координация возбуждения и торможения важна для здоровой центральной нервной системы, однако пластификаторы нарушают баланс. Кроме того, эти повреждения не проявляют себя сразу. Но в среднем спустя месяц воздействия ущерб становится очевидным. Это происходит из-за того, что бисфенолы влияют на потенциал действия нейронов и изменяют передачу сигналов через синапсы.

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