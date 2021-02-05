Что будет с телом, если отказываться от завтраков и ужинов - ответ ученых

Что будет с телом, если отказываться от завтраков и ужинов / twnews.se/

Ученые из Университета Осака (Япония) установили, какие последствия имеет постоянный отказ от завтрака или ужина для здоровья. Результаты исследования опубликовал западный портал Insider.

В период с 2007 до 2015 года исследовательская группа обследовала 17 573 юношей и 8860 девушек. В среднем студентов обследовали и опрашивали в период от двух до четырех лет. Ученые также учитывали факторы окружающей среды, привычки сна, курение, употребление пищи и употребления спиртных напитков.

Японские исследователи пришли к выводу, что студенты, пропускавшие определенные приемы пищи, скорее набирали лишний вес и имели серьезный риск ожирения.

Такое положение вещей, сообщают ученые, стали наиболее очевидными среди тех студентов, которые "всегда" либо "время от времени" пропускали либо завтрак, либо обед ‒ 10,7 и 14,7 % юношей прибавили в весе, тогда как среди девушек таких было 16,9 и почти 23 %.

В свою очередь, пропущенный студентами ужин мог привести к усилению чувства голода на следующий день, поэтому молодежь чрезмерно ела на завтрак и обед в этот день. С другой стороны, пропустив ужин, многие участники теряли важные питательные вещества из-за нехватки овощей, что также приводило в отдельных случаях к дальнейшему увеличению веса.

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