Диетологи рассказали, что не рекомендуют есть и пить за завтраком

Как утверждают специалисты, некоторые продукты из списка давно известных и традиционно утренних на самом деле не несут никакой пользы для тела.
Отнюдь не всякие блюда годятся для каждодневного завтрака. По данным портала Greenpost, который провел опрос диетологов, некоторые продукты из давно известных и традиционно утренних на самом деле не несут никакой пользы для тела.
Диетологи рекомендуют людям в утренние часы отказаться от бутербродов и от любых продуктов, которые содержат сахар, дрожжи, консерванты и красители. Соответственно, после приема такой пищи тело долго будет занято ее перевариванием и выводом вредных веществ.
Также желательно утром не пить кофе, поскольку этот напиток может вызвать проблемы с артериальным давлением. Кроме того, кофе подавляет чувство голода. Соответственно, человек после него отказывается от еды днем, но вечером наедается всласть и набирает лишний вес.
Идеальный завтрак, по мнению диетологов, ‒ крупы, которые нужно варить. Сделать это можно на воде, а также добавить молока, ягод или фруктов.
Два-три раза в неделю лучше всего есть утром омлет, отварные яйца, салат с морепродуктами либо с куриной грудкой. Кроме того, полезный завтрак содержит витамины и микроэлементы, поэтому человек будет с хорошим самочувствием в течение дня.
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