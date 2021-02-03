Диетологи рассказали, что не рекомендуют есть и пить за завтраком / Depositphotos

Отнюдь не всякие блюда годятся для каждодневного завтрака. По данным портала Greenpost, который провел опрос диетологов, некоторые продукты из давно известных и традиционно утренних на самом деле не несут никакой пользы для тела.

Диетологи рекомендуют людям в утренние часы отказаться от бутербродов и от любых продуктов, которые содержат сахар, дрожжи, консерванты и красители. Соответственно, после приема такой пищи тело долго будет занято ее перевариванием и выводом вредных веществ.

Также желательно утром не пить кофе, поскольку этот напиток может вызвать проблемы с артериальным давлением. Кроме того, кофе подавляет чувство голода. Соответственно, человек после него отказывается от еды днем, но вечером наедается всласть и набирает лишний вес.

Идеальный завтрак, по мнению диетологов, ‒ крупы, которые нужно варить. Сделать это можно на воде, а также добавить молока, ягод или фруктов.

Два-три раза в неделю лучше всего есть утром омлет, отварные яйца, салат с морепродуктами либо с куриной грудкой. Кроме того, полезный завтрак содержит витамины и микроэлементы, поэтому человек будет с хорошим самочувствием в течение дня.

Читайте такжеДиетолог назвала лучшие витамины против старения

Напомним, ранее сообщалось: