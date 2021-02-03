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Диетологи рассказали, что не рекомендуют есть и пить за завтраком

3 февраля 2021, 06:02
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Как утверждают специалисты, некоторые продукты из списка давно известных и традиционно утренних на самом деле не несут никакой пользы для тела.

Еда
Диетологи рассказали, что не рекомендуют есть и пить за завтраком / Depositphotos

Отнюдь не всякие блюда годятся для каждодневного завтрака. По данным портала Greenpost, который провел опрос диетологов, некоторые продукты из давно известных и традиционно утренних на самом деле не несут никакой пользы для тела.

Диетологи рекомендуют людям в утренние часы отказаться от бутербродов и от любых продуктов, которые содержат сахар, дрожжи, консерванты и красители. Соответственно, после приема такой пищи тело долго будет занято ее перевариванием и выводом вредных веществ.

Также желательно утром не пить кофе, поскольку этот напиток может вызвать проблемы с артериальным давлением. Кроме того, кофе подавляет чувство голода. Соответственно, человек после него отказывается от еды днем, но вечером наедается всласть и набирает лишний вес.

Идеальный завтрак, по мнению диетологов, ‒ крупы, которые нужно варить. Сделать это можно на воде, а также добавить молока, ягод или фруктов.

Два-три раза в неделю лучше всего есть утром омлет, отварные яйца, салат с морепродуктами либо с куриной грудкой. Кроме того, полезный завтрак содержит витамины и микроэлементы, поэтому человек будет с хорошим самочувствием в течение дня.

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Напомним, ранее сообщалось:

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