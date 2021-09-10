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Что нужно кушать, чтобы "омолодить" организм - ответ специалиста

10 сентября 2021, 18:03
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Молодость как можно дольше, на долгие и долгие годы, поможет сохранить исключительно правильный сбалансированный рацион питания, говорит диетолог.

Диета
Что нужно есть, чтобы "омолодить" организм / Pixabay

Правильный рацион питания способен помочь людям продлить молодость. Об этом в интервью порталу "Народные новости" поделилась диетолог Маргарита Королева.

По словам специалиста, внешняя красота человека, к которой все стремятся, неотъемлема от здоровья организма. Диетолог отметила, что молодость поможет сохранить правильный сбалансированный рацион питания.

"Внешняя красота определяется здоровьем организма. Оно достигается совокупностью факторов, которые мы получаем от продуктов", – считает Маргарита Королева.

Диетолог пояснила, что правильный рацион – баланс жиров, белков и углеводов. Мясо, рыба и овощи помогут организму оставаться молодым и здоровым. Королева посоветовала употреблять в пищу капустные овощи – репу, редиску и редьку, поскольку они выводят из организма токсины и являются источником витаминов и минералов.

"Полезные масла, которые содержат поликислоты. Например, арахисовое масло. Также полезные жиры, которые содержатся в авокадо, к примеру", – добавила она.

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Напомним, ранее исследователи установили эффективность использования куркумы в устранении глазных воспалений и при этом не нашли никаких осложнений.

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона доказали, что освещение красного цвета может улучшить зрение (если оно ухудшилось с возрастом).

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