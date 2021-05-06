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Что пить на ночь, чтобы похудеть: диетолог раскрыла секреты

6 мая 2021, 00:20
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Хорошо способствуют сжиганию жира травяные чаи. Екатерина Романова рекомендует пить их за один час до отхода ко сну.

Лимоны
Вода с лимоном перед сном также поможет похудеть / Лимон и витамин С

Диетолог и нутрициолог Екатерина Романова рассказала, какие напитки полезно пить на ночь, чтобы похудеть.

По ее словам, лучше всего подойдут травяные чаи – их нужно пить за один час до отхода ко сну, написала Романова на своей странице в Instagram.

Что пить на ночь для похудения – список напитков:

Чай из фенхеля. Две-три столовых ложки семян залить кипятком и настоять 15 минут. Чай из фенхеля повышает температуру тела и помогает похудеть быстрее.

Чай из ромашки. В кипящую воду из расчета 2 столовые ложки цветков ромашки на одну чашку опустить в кастрюлю и дать покипеть цветам в течение 5 минут. Такой чай способствует успокоению тела и здоровому сну.

"Нарушения сна плохо сказываются на выработке инсулина и других гормональных процессах, что способствует набору веса и препятствует нормальному быстрому похудению", - написала Романова.

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Чай из корицы. Чайную ложку специи залить кипятком и дать постоять 10 минут. Специя помогает успокоиться и расслабиться, к тому же она успешно борется с аппетитом и уменьшает чувство голода.

Мятный чай. Чайная ложка мяты на стакан воды. Настаивать 15 минут. Эфирные масла увеличивают способность организма удалять отходы, которые остаются в печени и толстой кишке.

Лимонная вода. Добавить сок 1 лимона в стакан теплой воды. Такая вода ускоряет все обменные процессы, улучшает метаболизм. За счет этого человек худеет.

Как сообщал Главред, ранее эксперты назвали два ингредиента, которые показывают впечатляющие результаты при похудении.

Кроме того, стало известно, как похудеть на 10 килограмм быстро и без вреда для здоровья.

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