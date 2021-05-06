Что пить на ночь, чтобы похудеть: диетолог раскрыла секреты

Вода с лимоном перед сном также поможет похудеть / Лимон и витамин С

Диетолог и нутрициолог Екатерина Романова рассказала, какие напитки полезно пить на ночь, чтобы похудеть.

По ее словам, лучше всего подойдут травяные чаи – их нужно пить за один час до отхода ко сну, написала Романова на своей странице в Instagram.

Что пить на ночь для похудения – список напитков:

Чай из фенхеля. Две-три столовых ложки семян залить кипятком и настоять 15 минут. Чай из фенхеля повышает температуру тела и помогает похудеть быстрее.

Чай из ромашки. В кипящую воду из расчета 2 столовые ложки цветков ромашки на одну чашку опустить в кастрюлю и дать покипеть цветам в течение 5 минут. Такой чай способствует успокоению тела и здоровому сну.

"Нарушения сна плохо сказываются на выработке инсулина и других гормональных процессах, что способствует набору веса и препятствует нормальному быстрому похудению", - написала Романова.

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Чай из корицы. Чайную ложку специи залить кипятком и дать постоять 10 минут. Специя помогает успокоиться и расслабиться, к тому же она успешно борется с аппетитом и уменьшает чувство голода.

Мятный чай. Чайная ложка мяты на стакан воды. Настаивать 15 минут. Эфирные масла увеличивают способность организма удалять отходы, которые остаются в печени и толстой кишке.

Лимонная вода. Добавить сок 1 лимона в стакан теплой воды. Такая вода ускоряет все обменные процессы, улучшает метаболизм. За счет этого человек худеет.

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