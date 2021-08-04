Диетолог рассказал, существует ли опасный метод заварки чая и кофе

Ситуация серьезная, говорит диетолог, если после употребления чая или кофе с лимоном вырастают не только частота пульса, но и артериальное давление.
Самый опасный способ приготовить чай и кофе — добавить в напитки лимон. В таком положении вещей убежден врач-диетолог Борис Скачко.
"Кислоты, которые он содержит, увеличивают количество растворимых алкалоидов, и кофеин из кофе, а также кофеин, теобромин и теофиллин из чая начинают жестко действовать, и самая опасная точка — это ваша сердечно-сосудистая система, поэтому такой чай опасен здесь и сейчас. Индикатор очень прост − это не увеличение частоты сокращений сердца после употребления чая или кофе с лимоном. Иначе говоря, был пульс 80 — если он таким и остался, значит, вы все делаете правильно. Но час после кофе с лимоном и три-четыре часа после чая с лимоном исключается любая физическая нагрузка, иначе износ сердечной мышцы резко ускоряется", — сказал он.
Скачко предостерегает людей – дескать, ситуация серьезная, если после употребления чая или кофе с лимоном у них вырастают не только частота пульса, но и артериальное давление. Поскольку кофеин стимулирует не только частоту сердечных сокращений (если сердце слабое, но и артериальное давление) − если сосуды недостаточно здоровы.
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