УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Диетолог рассказал, существует ли опасный метод заварки чая и кофе

4 августа 2021, 04:45
Прослушать новость
Остановить

Ситуация серьезная, говорит диетолог, если после употребления чая или кофе с лимоном вырастают не только частота пульса, но и артериальное давление.

Кружка
Диетолог рассказал, существует ли опасный метод заварки чая и кофе / ua.depositphotos.com

Самый опасный способ приготовить чай и кофе — добавить в напитки лимон. В таком положении вещей убежден врач-диетолог Борис Скачко.

"Кислоты, которые он содержит, увеличивают количество растворимых алкалоидов, и кофеин из кофе, а также кофеин, теобромин и теофиллин из чая начинают жестко действовать, и самая опасная точка — это ваша сердечно-сосудистая система, поэтому такой чай опасен здесь и сейчас. Индикатор очень прост − это не увеличение частоты сокращений сердца после употребления чая или кофе с лимоном. Иначе говоря, был пульс 80 — если он таким и остался, значит, вы все делаете правильно. Но час после кофе с лимоном и три-четыре часа после чая с лимоном исключается любая физическая нагрузка, иначе износ сердечной мышцы резко ускоряется", — сказал он.

Скачко предостерегает людей – дескать, ситуация серьезная, если после употребления чая или кофе с лимоном у них вырастают не только частота пульса, но и артериальное давление. Поскольку кофеин стимулирует не только частоту сердечных сокращений (если сердце слабое, но и артериальное давление) − если сосуды недостаточно здоровы.

Читайте такжеУченые пояснили, кому строго противопоказан чай с лимоном

Реклама

Напомним, ранее ученые выяснили, какой чай полезнее всего для организма. Исследователи утверждают, что чай из одного популярного плода крайне полезен для тела.

Стало известно, какая популярная добавка к чаю хорошо сжигает холестерин. Ученые отыскали новый способ борьбы с образованием холестериновых бляшек.

Врачи рассказали, какие чаи помогают качественно похудеть. Медики утверждают, что определенные виды чаев оказывают неоценимую помощь в сбросе веса.

чай кофе артериальное давление
Сейчас вы просматриваете новость «Диетолог рассказал, существует ли опасный метод заварки чая и кофе». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Рот закрыла - сижу": Полякова откровенно рассказала о своих экстравагантных выходках"Рот закрыла - сижу": Полякова откровенно рассказала о своих экстравагантных выходках Бухгалтеры, экономисты и юристы могут исчезнуть к 2030 году: 13 "ненужных" профессий в будущемБухгалтеры, экономисты и юристы могут исчезнуть к 2030 году: 13 "ненужных" профессий в будущем Поиск козла отпущения: почему Зеленский решил сменить правительствоПоиск козла отпущения: почему Зеленский решил сменить правительство "Первый удар в челюсть": в США предупредили Москву об ответной атаке на корабли России в Черном море"Первый удар в челюсть": в США предупредили Москву об ответной атаке на корабли России в Черном море "Сделали трепанацию черепа": у Дорофеевой жестоко избили танцора в центре Киева"Сделали трепанацию черепа": у Дорофеевой жестоко избили танцора в центре Киева

Последние новости

05:02

Финалистка Холостяка топлес и в элегантных перчатках дерзко показала грудь

04:45

Диетолог рассказал, существует ли опасный метод заварки чая и кофе Видео

04:22

"Враг №1": эксперт объяснил, почему гибель Шишова выгодна России Видео

03:50

Какие утренние привычки приближают смерть организма - ответ ученых Видео

03:02

Значение имени Борис: судьба, характер и совместимость с другими именами

Реклама
02:16

"Сладкая конфетка": Настя Каменских без лифчика засветила шикарный бюст

01:37

Работа команды ликвидаторов: всплыла неожиданная версия гибели белорусского оппозиционера Шишова

00:51

Ученые рассказали, почему опасно готовить еду на дровах и углях Видео

00:20

Гороскоп на сегодня 4 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов или материальные бонусы Видео

00:06

Ссоры на пороге: почему нельзя рассыпать соль

03 августа, вторник
23:51

После аварии на Ривнеазоте грунт "кишит" опасными веществами Видео

23:34

Летали крыши и уничтожило урожай: в Ровенской области непогода наделала беды Видео

23:08

В столице разъяренный посетитель поджег кафе

22:44

На Украину налетит ураган и накроет холодными ливнями: где ждать опасной погоды Видео

22:30

Мама потеряла единственную дочь: во Львове трагически погибла 18-летняя девушка из-за мощной бури Видео

22:18

Россия никогда не бросит Донецк и Луганск - Захарова

21:52

Избиение танцора из балета Нади Дорофеевой: суд арестовал виновника Видео

21:46

НАБУ задержало бывшего судью Николая Чауса Видео

21:19

"Пора взять в руки вилы": в Киеве организовали акцию в память о погибшем Шишове Фото Видео

21:06

Смерть Шишова: в Bellingcat считают, что в Киеве орудуют сотрудники ФСБ Видео

Реклама
20:45

"Это нас убивает": Комаровский резко высказался о "языковых нормах" Видео

20:27

В Украине с 1 сентября изменят тарифы на электроэнергию Видео

19:50

Комаровский назвал проблему украинцев из-за смертельного заболевания Видео

19:44

В Одессе посреди бела дня из пулемета застрелили мужчину

19:35

А потом ему на смену придет Коленька, которому папа свернул мозги мнение

19:25

Приметы на 4 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

19:10

Синоптики пояснили, как влияют пожары в Турции на погоду в Украине

18:58

Как понять, что у меня здоровый мозг: три главных характеристики Видео

18:33

Убийство девочки под Харьковом: всплыл неожиданный нюанс о состоянии 13-летнего подозреваемого Видео

18:26

В Кабмине придумали, как снизить тарифы на свет для населения Видео

18:09

Really Building объявила о завершении одного из старейших долгостроев Киева (видео) Видео новости компании

17:56

Значение имени Кристина: характер, счастливый день, совместимость с другими именами

17:47

Менеджер МакSим опровергла слухи о состоянии певицы

17:29

Киркорову запретили въезд в Украину на три года - СМИ Видео

17:22

Метинвест мотивирует сотрудников компании вакцинироваться от коронавируса дополнительными выходными

17:03

Зеленский взял на личный контроль расследование убийства Виталия Шишова Видео

16:53

После решения СНБО по "УЗ" возможна перезагрузка всех набсоветов в госкомпаниях - СМИ

16:49

Средним пальцем помахал и багаж с собой забрал: в Польше пилот не пустил на самолет 30 пассажиров

16:45

Ярмак руководит "Украэрорухом" незаконно - Счетная палата

16:42

Появились первый кадр и дата выхода сериала Властелин колец от Amazon

Реклама
16:33

Как предотвратить неизлечимые заболевания: какие обследования и в каком возрасте необходимо пройти каждому Видео

16:30

"Затишье перед бурей": инфекционист назвал сроки, когда в Украине вспыхнет новая волна COVID-19 Видео

15:59

Самый полезный и вкусный в мире завтрак: три рецепта смузи Видео

15:50

Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударом

15:47

Российский след: почему к гибели Шишова может быть причастна РФ мнение

15:18

День Марии Магдалины 2021: дата и традиции праздника

15:17

Украинка Черкасова завоевала бронзу Олимпиады-2020 в вольной борьбе Видео

15:15

Завезли из России: штамм COVID-19 "Дельта" невероятно быстро буйствует в Китае

15:01

Удаление зубов мудрости может неожиданно "прокачать" одну приятную способность организма Видео

14:53

Почти голая Кайли Дженнер обмазала грудь золотой краской и произвела фурор

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять