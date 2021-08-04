Диетолог рассказал, существует ли опасный метод заварки чая и кофе / ua.depositphotos.com

Самый опасный способ приготовить чай и кофе — добавить в напитки лимон. В таком положении вещей убежден врач-диетолог Борис Скачко.

"Кислоты, которые он содержит, увеличивают количество растворимых алкалоидов, и кофеин из кофе, а также кофеин, теобромин и теофиллин из чая начинают жестко действовать, и самая опасная точка — это ваша сердечно-сосудистая система, поэтому такой чай опасен здесь и сейчас. Индикатор очень прост − это не увеличение частоты сокращений сердца после употребления чая или кофе с лимоном. Иначе говоря, был пульс 80 — если он таким и остался, значит, вы все делаете правильно. Но час после кофе с лимоном и три-четыре часа после чая с лимоном исключается любая физическая нагрузка, иначе износ сердечной мышцы резко ускоряется", — сказал он.

Скачко предостерегает людей – дескать, ситуация серьезная, если после употребления чая или кофе с лимоном у них вырастают не только частота пульса, но и артериальное давление. Поскольку кофеин стимулирует не только частоту сердечных сокращений (если сердце слабое, но и артериальное давление) − если сосуды недостаточно здоровы.

Читайте такжеУченые пояснили, кому строго противопоказан чай с лимоном

Реклама

Напомним, ранее ученые выяснили, какой чай полезнее всего для организма. Исследователи утверждают, что чай из одного популярного плода крайне полезен для тела.

Стало известно, какая популярная добавка к чаю хорошо сжигает холестерин. Ученые отыскали новый способ борьбы с образованием холестериновых бляшек.

Врачи рассказали, какие чаи помогают качественно похудеть. Медики утверждают, что определенные виды чаев оказывают неоценимую помощь в сбросе веса.